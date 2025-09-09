placeholder
Guillermo Del Toro pracuje nad nowym brutalnym filmem. Ma być jak Zaułek koszmarów

Reżyser ogłosił, że pisze scenariusz do nowego filmu pt. Fury, w którym ma zagrać Oscar Isaac. Wyjawił, czego widzowie powinni się spodziewać po tym projekcie. Zdradził również nad czym jeszcze pracuje.
Magda Muszyńska
Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto odbyła się premiera filmu Frankenstein, w którym wystąpili Oscar Isaac i Jacob Elordi. Reżyserem jest Guillermo del Toro, który podczas panelu dyskusyjnego ogłosił nowy projekt, nad którym obecnie pracuje. 

Frankenstein - recenzje filmu Guillermo del Toro. Czy Netflix ma nowy oscarowy hit?

Guillermo del Toro pracuje nad nowym filmem

Nowa produkcja będzie mieć tytuł Fury, a w głównej roli wystąpi Oscar Isaac. Oto, co jeszcze zdradził publiczności Guillermo del Toro podczas panelu na TIFF:

Piszę projekt związany z Oscarem. Właśnie go piszę, nazywa się Fury i zasadniczo to powrót do aspektów thrillera Zaułek koszmarów - bardzo okrutnych, bardzo brutalnych. Jak Moja kolacja z André, ale z zabijaniem ludzi po każdym daniu.

Następnie słynny reżyser podał powód, dla którego zainteresował się projektem:

Ponieważ bardzo interesuje mnie przemoc, którą sobie nawzajem zadajemy, a robimy to naszymi myślami, duszą i ciałem. Myślę, że mam nowe pytania; mam teraz 60 lat, więc przeszedłem od pytania, dokąd zmierzam oraz bycia ojcem i synem do [doświadczania] żalu. Jestem w dekadzie żalu, więc spodziewajcie się mnóstwo smutku.

Ale to nie wszystko. Trzykrotny zdobywca Oscara potwierdził, że zajmie się adaptacją powieści fantasy autorstwa laureata Nagrody Nobla Kazuo Ishiguro, o czym informowano już dwa lata temu. 

Właśnie przygotowuję adaptację poklatkową powieści Kazuo Ishiguro Pogrzebany olbrzym. Będzie to epicka animacja poklatkowa, która nie będzie przeznaczona dla dzieci. To prawdziwa eksploracja zdolności aktorskich, jakie daje animacja poklatkowa, oraz łączenia świata w sposób, w jaki robiłoby się to w filmie live-action.

Przypomnijmy, że Frankenstein zadebiutuje w wybranych kinach 17 października, a następnie trafi na Netflix 7 listopada.

Frankenstein

Frankenstein
Źródło: Deadline

