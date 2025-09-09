Guillermo Del Toro pracuje nad nowym brutalnym filmem. Ma być jak Zaułek koszmarów
Reżyser ogłosił, że pisze scenariusz do nowego filmu pt. Fury, w którym ma zagrać Oscar Isaac. Wyjawił, czego widzowie powinni się spodziewać po tym projekcie. Zdradził również nad czym jeszcze pracuje.
Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto odbyła się premiera filmu Frankenstein, w którym wystąpili Oscar Isaac i Jacob Elordi. Reżyserem jest Guillermo del Toro, który podczas panelu dyskusyjnego ogłosił nowy projekt, nad którym obecnie pracuje.
Czytaj więcej: Frankenstein - recenzje filmu Guillermo del Toro. Czy Netflix ma nowy oscarowy hit?
Guillermo del Toro pracuje nad nowym filmem
Nowa produkcja będzie mieć tytuł Fury, a w głównej roli wystąpi Oscar Isaac. Oto, co jeszcze zdradził publiczności Guillermo del Toro podczas panelu na TIFF:
Następnie słynny reżyser podał powód, dla którego zainteresował się projektem:
Ale to nie wszystko. Trzykrotny zdobywca Oscara potwierdził, że zajmie się adaptacją powieści fantasy autorstwa laureata Nagrody Nobla Kazuo Ishiguro, o czym informowano już dwa lata temu.
Przypomnijmy, że Frankenstein zadebiutuje w wybranych kinach 17 października, a następnie trafi na Netflix 7 listopada.
Źródło: Deadline
