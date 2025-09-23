Guillermo del Toro: TOP 10 filmów. Hellboy nisko, Blade II poza rankingiem, a króluje... bajka
Jakie są najlepsze filmy w karierze Guillermo del Toro? Zobaczcie, które tytuły cenią sobie najbardziej krytycy. Pierwsze miejsce może Was zaskoczyć.
Guillermo del Toro to znany filmowiec. Jego styl trudno podsumować jednym słowem, ale można go określić jako mroczny i fantastyczny, ukazujący piękno i brzydotę tego, co straszne i niepokojące. Często mówi się, że ma nieograniczone zasoby wyobraźni. W ostatnich latach zbiera też wiele pochwał za to, że często używa efektów praktycznych i nie poddał się modzie na AI.
A jakie są najlepsze tytuły w jego dorobku? Postanowiliśmy stworzyć dla Was ostateczne TOP 10 filmów Guillermo del Toro według krytyków. Miejsca zostały przyznane na podstawie wysokości Tomatometera, który reprezentuje procent pozytywnych ocen profesjonalnych recenzentów w serwisie Rotten Tomatoes.
Guillermo del Toro: TOP 10 filmów
W rankingu nie mogło zabraknąć animacji Pinokio, za którą filmowiec został nagrodzony Oscarem. Wysoko w zestawieniu znalazł się też Labirynt fauna, który wiele osób uważa za opus magnum twórczości Guillermo del Toro, łączący w sobie wszystkie charakterystyczne elementy jego stylu. Krytycy bardzo dobrze oceniają również Kręgosłup diabła, czyli jeden z pierwszych filmów w karierze reżysera.
Wielu fanów del Toro może jednak zaskoczyć fakt, że nietypowa historia romantyczna w postaci Kształtu wody jest dopiero na 4. miejscu, choć zdobyła aż dwa Oscary, kolejno w kategoriach Najlepszy film i Najlepszy reżyser. Dość daleko są też obie części Hellboya, bo na szóstej i siódmej pozycji. Na szarym końcu znalazły się za to Pacific Rim i komercyjna porażka Crimson Peak. Wzgórze krwi, do której jednak sama mam słabość i wciąż ubolewam, że reklamowano ją jako typowy horror z jumpscare'ami, a nie gotycką opowieść. Warto też dodać, że do TOP 10 nie wszedł Blade II, jeden z bardziej znanych filmów del Toro. W chwili pisania tego artykułu ma jedynie 57% pozytywnych ocen w Rotten Tomatoes, co jest niskim wynikiem.
Pełne TOP 10 najlepszych filmów Guillermo del Toro wraz z procentem pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: Rotten Tomatoes
