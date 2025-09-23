Guillermo del Toro: TOP 10 filmów. Hellboy nisko, Blade II poza rankingiem, a króluje... bajka

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Guillermo del Toro to znany filmowiec. Jego styl trudno podsumować jednym słowem, ale można go określić jako mroczny i fantastyczny, ukazujący piękno i brzydotę tego, co straszne i niepokojące. Często mówi się, że ma nieograniczone zasoby wyobraźni. W ostatnich latach zbiera też wiele pochwał za to, że często używa efektów praktycznych i nie poddał się modzie na AI.

A jakie są najlepsze tytuły w jego dorobku? Postanowiliśmy stworzyć dla Was ostateczne TOP 10 filmów Guillermo del Toro według krytyków. Miejsca zostały przyznane na podstawie wysokości Tomatometera, który reprezentuje procent pozytywnych ocen profesjonalnych recenzentów w serwisie Rotten Tomatoes.

Guillermo del Toro: TOP 10 filmów

W rankingu nie mogło zabraknąć animacji Pinokio, za którą filmowiec został nagrodzony Oscarem. Wysoko w zestawieniu znalazł się też Labirynt fauna, który wiele osób uważa za opus magnum twórczości Guillermo del Toro, łączący w sobie wszystkie charakterystyczne elementy jego stylu. Krytycy bardzo dobrze oceniają również Kręgosłup diabła, czyli jeden z pierwszych filmów w karierze reżysera.

Wielu fanów del Toro może jednak zaskoczyć fakt, że nietypowa historia romantyczna w postaci Kształtu wody jest dopiero na 4. miejscu, choć zdobyła aż dwa Oscary, kolejno w kategoriach Najlepszy film i Najlepszy reżyser. Dość daleko są też obie części Hellboya, bo na szóstej i siódmej pozycji. Na szarym końcu znalazły się za to Pacific Rim i komercyjna porażka Crimson Peak. Wzgórze krwi, do której jednak sama mam słabość i wciąż ubolewam, że reklamowano ją jako typowy horror z jumpscare'ami, a nie gotycką opowieść. Warto też dodać, że do TOP 10 nie wszedł Blade II, jeden z bardziej znanych filmów del Toro. W chwili pisania tego artykułu ma jedynie 57% pozytywnych ocen w Rotten Tomatoes, co jest niskim wynikiem.

Pełne TOP 10 najlepszych filmów Guillermo del Toro wraz z procentem pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes możecie zobaczyć poniżej: