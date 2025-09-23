placeholder
Reklama
placeholder

Guillermo del Toro: TOP 10 filmów. Hellboy nisko, Blade II poza rankingiem, a króluje... bajka

Jakie są najlepsze filmy w karierze Guillermo del Toro​? Zobaczcie, które tytuły cenią sobie najbardziej krytycy. Pierwsze miejsce może Was zaskoczyć.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ranking 
top 10 guillermo del toro
Guillermo del Toro: TOP 10 filmów (na grafice kadr z filmu Kształt wody w jego reżyserii) Fot. Materiały prasowe
Reklama

Guillermo del Toro to znany filmowiec. Jego styl trudno podsumować jednym słowem, ale można go określić jako mroczny i fantastyczny, ukazujący piękno i brzydotę tego, co straszne i niepokojące. Często mówi się, że ma nieograniczone zasoby wyobraźni. W ostatnich latach zbiera też wiele pochwał za to, że często używa efektów praktycznych i nie poddał się modzie na AI. 

A jakie są najlepsze tytuły w jego dorobku? Postanowiliśmy stworzyć dla Was ostateczne TOP 10 filmów Guillermo del Toro według krytyków. Miejsca zostały przyznane na podstawie wysokości Tomatometera, który reprezentuje procent pozytywnych ocen profesjonalnych recenzentów w serwisie Rotten Tomatoes.

Guillermo del Toro: TOP 10 filmów

W rankingu nie mogło zabraknąć animacji Pinokio, za którą filmowiec został nagrodzony Oscarem. Wysoko w zestawieniu znalazł się też Labirynt fauna, który wiele osób uważa za opus magnum twórczości Guillermo del Toro, łączący w sobie wszystkie charakterystyczne elementy jego stylu. Krytycy bardzo dobrze oceniają również Kręgosłup diabła, czyli jeden z pierwszych filmów w karierze reżysera. 

Wielu fanów del Toro może jednak zaskoczyć fakt, że nietypowa historia romantyczna w postaci Kształtu wody jest dopiero na 4. miejscu, choć zdobyła aż dwa Oscary, kolejno w kategoriach Najlepszy film i Najlepszy reżyser. Dość daleko są też obie części Hellboya, bo na szóstej i siódmej pozycji. Na szarym końcu znalazły się za to Pacific Rim i komercyjna porażka Crimson Peak. Wzgórze krwi, do której jednak sama mam słabość i wciąż ubolewam, że reklamowano ją jako typowy horror z jumpscare'ami, a nie gotycką opowieść. Warto też dodać, że do TOP 10 nie wszedł Blade II, jeden z bardziej znanych filmów del Toro. W chwili pisania tego artykułu ma jedynie 57% pozytywnych ocen w Rotten Tomatoes, co jest niskim wynikiem. 

Pełne TOP 10 najlepszych filmów Guillermo del Toro wraz z procentem pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes możecie zobaczyć poniżej: 

10. Pacific Rim (2013) - 72% pozytywnych ocen

arrow-left
10. Pacific Rim (2013) - 72% pozytywnych ocen
Fot. Materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Rotten Tomatoes

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ranking 
top 10 guillermo del toro
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2022
Guillermo del Toro: Pinokio
Oglądaj TERAZ Guillermo del Toro: Pinokio Animowany

7,5

2001
Kręgosłup diabła
Kręgosłup diabła Horror

7,2

2017
Kształt wody
Oglądaj TERAZ Kształt wody Dramat

6,2

2015
Crimson Peak. Wzgórze krwi
Oglądaj TERAZ Crimson Peak. Wzgórze krwi Horror

6,7

2002
Blade: Wieczny łowca II
Oglądaj TERAZ Blade: Wieczny łowca II Sci-Fi

6,9

2004
Hellboy
Oglądaj TERAZ Hellboy Horror

7,9

2007
Labirynt fauna
Oglądaj TERAZ Labirynt fauna Dramat

6,9

2013
Pacific Rim
Oglądaj TERAZ Pacific Rim Sci-Fi

Najnowsze

1 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Marvel Zombies - pierwsze opinie. Jatka dla dorosłych bez rewolucji, a z wieloma problemami

2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

Kiedy premiera kolejnego filmu Demon Slayer? Prezes nie ma dobrych wiadomości

3 Jedna bitwa po drugiej
-

Martin Scorsese zachwycony thrillerem: fascynujący i niezwykle zrobiony film

4 Zniknięcia
-

Zniknięcia wielkim sukcesem. Reżyser ma już pomysł na prequel

5 Stan Lee
-

Stan Lee powróci... jako hologram AI. Internauci oburzeni

6 Death Stranding: Mosquito
-

Zwiastun animacji Death Stranding: Mosquito. Szczegóły aktorskiego filmu na podstawie kultowej gry

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e183

Moda na sukces

s28e01

The Voice

s05e05

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e12

s2025e186

Anderson Cooper 360

s2025e190

The Lead with Jake Tapper

s2025e70
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Anthony Mackie
Anthony Mackie

ur. 1978, kończy 47 lat

Alyssa Sutherland
Alyssa Sutherland

ur. 1982, kończy 43 lat

Ilona Krawczyńska
Ilona Krawczyńska

ur. 1992, kończy 33 lat

Janusz Gajos
Janusz Gajos

ur. 1939, kończy 86 lat

Aubrey Dollar
Aubrey Dollar

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV