Guillermo del Toro tworzy nowe potworne uniwersum? Tak mówi producent Frankensteina

Nagrodzony Oscarem scenarzysta Guillermo del Toro pracuje już nad nowym, ekscytującym projektem. W wywiadzie dla A.frame producent Frankensteina, J. Miles Dale, zasugerował, że jest to nowe filmowe uniwersum potworów.

Dale zasugerował, że jego częsty współpracownik jest idealną osobą do stworzenia świata monstrum:

Po zdobyciu nagrody Oscara za Guillermo del Toro: Pinokio, del Toro zajmuje się teraz aktorską adaptacją Frankensteina Mary Shelley dla Netflixa. Gary zaznacza, że będzie to "bardzo emocjonalny" film. Oto, co Dale powiedział na temat tego projektu:

Przez ostatnie filmy, szczególnie wi Pinokio, mieliśmy do czynienia z relacją ojca z synem. A Guillermo i ja straciliśmy ojców w ciągu ostatnich kilku lat. Kiedy masz silną postać ojca, jest to duża część naszego życia. Ta wersja Frankensteina podąża tą tematyczną drogą. Czuję więc, że to trzeci film z ojcowskiej trylogii Gullermo. To ekscytujące, a kiedy czytasz scenariusz, jest to bardzo emocjonalne i, oczywiście, bardzo ikoniczne.