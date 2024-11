Gundam dostanie swój film! Showrunner hitu Netflixa reżyserem

fot. materiały prasowe

Jim Mickle (Łasuch) ma nowy, intrygujący projekt na swoim koncie. Filmowiec wyreżyseruje i napisze scenariusz do aktorskiej wersji Gundama, która powstaje we współpracy Legendary ze studiem Bandai Namco Filmworks. Mickle zajmie się również produkcją z Lindą Moran, spod szyldu ich firmy produkcyjnej Nightshade. Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą. Przewiduje się jednak, że produkcja rozpocznie się na początku 2025 roku.

fot, materiały prasowe

To pierwszy aktorski projekt dla franczyzy Gundam, która obecnie liczy aż 83 seriale i filmy animowane. Uniwersum, za które odpowiada Yoshiyuki Tomino, wygenerowało łącznie ponad 600 milionów dolarów. Często określane jest porównywane do Gwiezdnych Wojen albo Marvela pod względem tego, jak poszerzona jest ta franczyza.

Jim Mickle - filmografia

Ostatnio Mickle był reżyserem, showrunnerem i scenarzystą serialu Netflixa, Łasuch, który doczekał się trzech sezonów i znakomitych wyników na Rotten Tomatoes. Wyreżyserował również Stake Land oraz We Are What We Are - oba tytuły cieszyły się wyróżnieniami i nagrodami na festiwalach filmowych, takich jak międzynarodowe wydarzenie w Toronto czy Sundance.