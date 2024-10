Reboot Nieśmiertelnego z Henrym Cavillem napotkał problemy. Jak długie będzie opóźnienie?

fot. materiały prasowe

Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej to film będący rebootem klasycznej produkcji z 1986 roku. Za reżyserię odpowiada znany z filmów z cyklu John Wick Chad Stahelski. Nowa wersja Nieśmiertelnego opisywana jest jako "John Wick z mieczami".

Wedle najświeższych wieści, rozpoczęcie produkcji Nieśmiertelnego zostało opóźnione ze stycznia na maj 2025 roku. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że następny film Cavilla, Voltron, ma być kręcony od grudnia 2024 do kwietnia 2025 roku. Niemniej jednak bardzo wczesna preprodukcja filmu rozpoczęła się już we wrześniu i powinna nabrać tempa w miarę upływu czasu.

Nieśmiertelny - historia klasyka

Klasyczny Nieśmiertelny z 1986 roku w reżyserii Russella Mulcahy'ego, z Christopherem Lambertem w roli głównej, opowiada o odwiecznej wojnie między nieśmiertelnymi wojownikami, ukazanej poprzez przeplatające się wątki z przeszłości i współczesności.

Film zdobył uznanie publiki i doczekał się kilku kontynuacji, zarówno w formie filmowej, jak i dwóch seriali telewizyjnych.

Reboot Nieśmiertelnego zapowiadany jest na rok 2026, aczkolwiek w związku z przesunięciami produkcji, data może się zmienić.