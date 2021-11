The Walking Dead: Nowy świat - teaser i zdjęcia z 7. odcinka. Akcja nabiera rozpędu!

fot. AMC

The Walking Dead: Nowy świat serwuje coraz lepsze odcinki w 2. sezonie, który jest finałowym dla tego serialu. Według oficjalnego opisu 7. odcinku grupa szuka odpowiedzi w ośrodku badawczym Armii Republiki Obywatelskiej, podczas gdy inni reagują na zaskakującą wiadomość.

Do sieci trafił teaser 7. odcinka zatytułowanego Blood and Lies (czyli Krew i kłamstwa), w którym Jadis (Pollyanna McIntosh) przesłuchuje Silasa (Hal Cumpston). Później widzimy ją jak oznajmia Jennifer (Annet Mahendru), że zaginęło "coś cennego". Bohaterka, którą znamy z The Walking Dead często w ten sposób określa postać Ricka Grimesa, ale może to się odnosić też do czegoś innego (np. skradzionej fiolki z laboratorium). W wideo pojawia się również Robert Palmer Watkins, który wciela się w postać porucznika Franka Newtona. Żołnierz przekazuje wiadomość zestresowanej Lyli (Natalie Gold), że mają problem.

The Walking Dead: Nowy świat - teaser 7. odcinka

The Walking Dead: Nowy świat - zdjęcia z 7. odcinka

The Walking Dead - sezon 2, odcinek 7

W serialu oprócz wyżej wymienionych aktorów występują: Alexa Mansour (jako Hope), Joe Holt (Leopold Bennett), Madelyn Kientz (Asha), Abubakr Ali (Dev), Aliyah Royale (Iris), Nico Tortorella (Felix), Jelani Alladin (Will Campbell) i Nicolas Cantu (Elton).

The Walking Dead: Nowy świat - premiera 7. odcinka 15 listopada na Amazon Prime Video.