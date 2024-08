fot. youtube.com/WarnerBros.Pictures

Reklama

Powstaje adaptacja serii książek dla dzieci o nazwie The Magic Faraway Tree autorstwa Enid Blyton. Reżyserem filmu jest Ben Gregor. W obsadzie znalazło się wiele znanych nazwisk, m.in. Andrew Garfield czy Claire Foy. Dołączyła do nich Rebecca Ferguson, która w tym roku wystąpiła w świetnej Diunie 2. Oto, co reżyser miał do powiedzenia na jej temat:

Rebecca ma świetną ekranową prezencję. Jest jedną z najdoskonalszych aktorek swojego pokolenia. Będzie elektryzującym dodatkiem do naszego filmu.

Rebecca Ferguson ma się wcielić w rolę Dame Snap, która w książkach Blyton jest jedną z najbardziej ikonicznych antagonistek.

The Magic Faraway Tree - opis fabuły

Film skupi się na Polly (Claire Foy) oraz Timie Thompsonie (Andrew Garfield), którzy wraz ze swoimi dziećmi: Beth, Joe i Franem będą zmuszeni do przeprowadzki na angielską wieś. Tam dzieci odkryją magiczne drzewo i jego niezwykłych oraz ekscentrycznych mieszkańców.

W obsadzie poza Foy, Ferguson i Garfieldem znajduje się również Nicola Coughlan, która wcieli się we wróżkę Silky, Nonso Anonzie jako liderka grupy o imieniu Moonface, Jessica Gunning wcieli się w Dame Washalot, a Dustin Demri-Burns w Saucepan Mana. Jennifer Saunders wcieli się w okrutną i bezwzględną Babcię.