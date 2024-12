Nicholas Hoult o przerażającym momencie podczas kręcenia Nosferatu. Dlaczego scena nie trafiła do filmu?

fot. Focus Features // Studio 8 // Maiden Voyage Pictures

W horrorze Nosferatu w jednej z główny ról wystąpił Nicholas Hoult, który wcielił się w Thomasa Huttera. Aktor podczas wywiadu w Late Night With Seth Myers opowiedział o jednym ze swoich najbardziej przerażających momentów podczas kręcenia filmu. Odniósł się do sceny, w której jego postać była ścigana przez wilki, a on miał przeskoczyć przez okno, próbując uciec z zamku hrabiego Orloka.

Więc biegam w miejscu, pobudzając się przed ujęciem, a one są trzymane ode mnie na dystans na smyczach, szczekając ze śmiercią w oczach. Chcą jeść. I pomyślałem: "Uff, okej, to będzie intensywne". A potem jest moment, kiedy biegnę - poślizgnąłem się i prawie nie wydostałem się przez okno, kiedy mnie goniły, kiedy zostały wypuszczone. Wydostałem się, ale wtedy Rob [Eggers] powiedział: "Cięcie, cięcie, cięcie. Nie, zrobiłeś głupią minę. Nie możemy tego wykorzystać".

Potem reżyser filmu, wspomniany Robert Eggers, pokazał mu to ujęcie.

Powiedział: "Chodź, zobacz, co zrobiła twoja twarz". A moja twarz mówi: "Łiii". I pomyślałem sobie: "Tak, to nie jest świetne, ale wiesz, to jest prawdziwy strach". Bo zdałem sobie sprawę, że nie zapytałem, co się stanie, jeśli wilki, a raczej psy, mnie dopadną.

Nosferatu ma obecnie 86% "świeżości" (pozytywnych opinii) ze strony recenzentów w serwisie Rotten Tomatoes. Z kolei 75% widzów wystawiła pozytywną ocenę temu remake'owi filmu z 1922 roku, inspirowanego powieścią Drakula autorstwa Brama Stokera. Horror już jest wyświetlany w USA, a w Polsce będzie można go zobaczyć dopiero w lutym.

Nosferatu Roberta Eggersa to gotycka opowieść o obsesji nawiedzonej, młodej kobiety a przerażającym, zauroczonym nią wampirem. Zuchwałe kino Roberta Eggersa jest zawsze prezentem dla fanów. [opis Multikino]