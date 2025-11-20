Gwiazda Krzyku nie spodziewała się powrotu do serii. Pokazy testowe odebrane "bardzo pozytywnie"

fot. Dimension Films

Reklama

Matthew Lillard po wielu latach powróci do roli ikonicznego Stu Machera w Krzyku 7. Fani czekali na ten powrót od dekad, choć wszystko wskazywało, że postać ta nie przeżyła wydarzeń z 1. części. Aktor był równie zaskoczony, gdy otrzymał telefon od Kevina Williamsona, reżysera nowej części i pomysłodawcy całej serii.

To był szok. Nigdy się tego nie spodziewałem. Tak po prawdzie, to on cały czas mówił: "Stu nie wróci, a ta franczyza nie potrzebuje Lillarda." To było niemiłe! [śmiech] To była moja praca. Wszędzie nawoływałem do powrotu Stu. Kevin przedstawił mi pomysł, który bardzo mnie podekscytował, a parę tygodni później dostałem scenariusz. Uważam, że jest świetny. Wes [Craven] byłby bardzo dumny. Nawiązuje do korzeni serii i tego czym była. Seria sobie też świetnie radziła w nowej wersji. Melissa [Barrera] była fantastyczna, chłopaki tak samo, a Radio Silence to znakomici reżyserzy.

Czego fani mogą się spodziewać po nowym Krzyku? Wygląda na to, że powrotu do korzeni:

Podejście Kevina jest bardziej tradycjonalne dla całej serii. Myślę, że ludzie będą podekscytowani. Mam nadzieję, że są. Pierwsze pokazy testowe były przyjęte bardzo pozytywnie. Nie mogę się doczekać, co będzie dalej.

Który Ghostface był najlepszy?