Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Gwiazda Krzyku nie spodziewała się powrotu do serii. Pokazy testowe odebrane "bardzo pozytywnie"

Matthew Lillard promuje aktualnie Pięć koszmarnych nocy 2, ale znalazł czas na rozmowę w sprawie Krzyku 7 i powrotu odgrywanego przez niego Stu Machera. Czego fani mogą się spodziewać po nowej części franczyzy?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  matthew lillard 
krzyk 7
Krzyk fot. Dimension Films
Reklama

Matthew Lillard po wielu latach powróci do roli ikonicznego Stu Machera w Krzyku 7. Fani czekali na ten powrót od dekad, choć wszystko wskazywało, że postać ta nie przeżyła wydarzeń z 1. części. Aktor był równie zaskoczony, gdy otrzymał telefon od Kevina Williamsona, reżysera nowej części i pomysłodawcy całej serii. 

To był szok. Nigdy się tego nie spodziewałem. Tak po prawdzie, to on cały czas mówił: "Stu nie wróci, a ta franczyza nie potrzebuje Lillarda." To było niemiłe! [śmiech] To była moja praca. Wszędzie nawoływałem do powrotu Stu.

Kevin przedstawił mi pomysł, który bardzo mnie podekscytował, a parę tygodni później dostałem scenariusz. Uważam, że jest świetny. Wes [Craven] byłby bardzo dumny. Nawiązuje do korzeni serii i tego czym była. Seria sobie też świetnie radziła w nowej wersji. Melissa [Barrera] była fantastyczna, chłopaki tak samo, a Radio Silence to znakomici reżyserzy.

Czego fani mogą się spodziewać po nowym Krzyku? Wygląda na to, że powrotu do korzeni:

Podejście Kevina jest bardziej tradycjonalne dla całej serii. Myślę, że ludzie będą podekscytowani. Mam nadzieję, że są. Pierwsze pokazy testowe były przyjęte bardzo pozytywnie. Nie mogę się doczekać, co będzie dalej.

Który Ghostface był najlepszy?

13. Mickey Altieri (Timothy Olyphant) - Krzyk 2

Jeden z tych Ghostface'ów, o których łatwo zapomnieć. Nie pomaga mu, że znalazł się w filmie ze znacznie lepszym Ghostfacem.

arrow-left
13. Mickey Altieri (Timothy Olyphant) - Krzyk 2
fot. Dimension Films
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  matthew lillard 
krzyk 7
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Krzyk 7
Krzyk 7 Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Warner Bros. Discovery logo
-

Netflix jednak zainteresowany przejęciem Warner Bros.? David Zaslav "chce największej korony"

2 Rambo
-

Reżyser zapowiada "innego" Rambo niż do tej pory. "Jest młodszy i szczęśliwszy"

3 Batman/Deadpool
-

Deadpool i Batman dali początek nowej postaci. Co wyjdzie z połączenia tak różnych herosów?

4 Tulsa King - sezon 3
-

Problemy 4. sezonu Tulsa King. Masowe zwolnienia i brak szefa na planie - a zdjęcia już ruszyły!

5 Avengers: Doomsday - fanowski plakat
-
Spoilery

Opis zwiastuna Avengers: Doomsday robi furorę. Szokujący twist z żoną Dooma?

6 God of War
-

Indyjski film skopiował scenę z God of War? Sami zobaczcie, czy jest podobieństwo

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e09

Ryzykanci

s2025e225

Moda na sukces

s42e287

Ridiculousness

s42e286

Ridiculousness

s42e288

Ridiculousness

s42e289

Ridiculousness

s42e290

Ridiculousness

s38e09

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ming-Na Wen
Ming-Na Wen

ur. 1963, kończy 62 lat

Nadine Velazquez
Nadine Velazquez

ur. 1978, kończy 47 lat

Andrea Riseborough
Andrea Riseborough

ur. 1981, kończy 44 lat

Callie Thorne
Callie Thorne

ur. 1969, kończy 56 lat

Joel McHale
Joel McHale

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV