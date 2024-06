Gwiazda Sukcesji w nowym serialu Peacock. Przedstawi on koszmar każdego rodzica

fot. Max

Reklama

All Her Fault to bestseller autorstwa Andrei Mary o tym samym tytule, który ma zostać zaadaptowany przez Peacock na serial. Megan Gallagher pełni rolę twórczyni, scenarzystki i producentki wykonawczej całej produkcji, w której pierwsze skrzypce ma odegrać nagrodzoną Emmy i Złotym Globem Sarah Snook z Sukcesji, która również jest producentką wykonawczą.

Pierwszy odcinek serialu ma wyreżyserować Minkie Spiro, która ostatnio zajmowała się Problemem trzech ciał. Będzie też pełnić rolę producentki wykonawczej razem z innymi. Autorka książki, Andrea Mara, również weźmie aktywny udział w produkcji serialu.

All Her Fault - opis fabuły

All Her Fault opiera się na prawdopodobnej, przerażającej sytuacji, która z czasem prowadzi do odkrycia sekretów lokalnej społeczności. Marissa Irvine dociera na 14 Arthur Avenue, skąd ma odebrać swojego młodego syna, Milo, z jego pierwszego spotkania z chłopcem z jego nowej szkoły. Jednak kobieta, która odpowiada na dzwonek do drzwi nie jest matką chłopca. Nie jest też nianią. I nie ma z nią Milo. W ten sposób rozpoczyna się największy koszmar każdego rodzica.