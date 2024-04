HBO - najlepsze seriale dramatyczne. Sukcesja i Euforia daleko w tyle; kto przegonił Grę o tron?

fot. HBO

HBO można już uznać za prekursora dostarczania jednych z najlepszych seriali telewizyjnych, jakie kiedykolwiek gościły na naszych ekranach. Wyjątkowa gra aktorska, znakomita narracja oraz niezrównane wartości produkcyjne - to wszystko składa się w jedną, perfekcyjną całość, która urzeka widzów i trzyma ich w napięciu.

Szczególnie HBO radzi sobie znakomicie w serialach dramatycznych, które zdobywają uznanie fanów oraz krytyków filmowych. Wśród nich znajdują się przełomowe tytuły, takie jak Rodzina Soprano, a także popularne adaptacje (Gra o tron, The Last of Us). Przyszedł czas, aby widzowie wybrali najlepsze tytuły.

Zestawienie zostało przygotowane przez serwis Ranker.com. W ramach zabawy, internauci mogą głosować "za", jak i "przeciw" danej pozycji. Na poniższy ranking oddano prawie 15. tysięcy głosów. Uwzględniono również najnowsze produkcje HBO, takie jak Reżim z Kate Winslet w roli głównej.

Co sądzicie o tym rankingu? Dajcie znać, czy zgadzacie się z opiniami internautów.

HBO - najlepsze seriale dramatyczne [TOP 50]