Gwiazdeczki - w związku z plakatem Netflixa reżyserce grożono śmiercią

fot. Neflix

Gwiazdeczki to debiut reżyserski Maïmouny Doucouré, o którym wiele mówiło się pod koniec sierpnia ze względu na niestosowny plakat. Przypomnijmy, że Netflix reklamował wchodzącą na platformę produkcję za pomocą postera, który skrytykowano za seksualizację występujących na nim dzieci. Plakat wywołał burzę w sieci, a gigant streamingowy przyznał się do błędu i wystosował odpowiednie przeprosiny.

Dla Maïmouny Doucouré, reżyserki filmu i Francuzki, cała sytuacja związana z plakatem okazała sie niezwykle trudna i nieprzyjemna. Twórczyni była ponoć pochłonięta rozpowszechnianiem filmu we Francji i nie widziała wcześniej materiału promocyjnego Netflixa. Dodajmy, że francuski plakat jest zupełnie inny, niż ten przygotowany dla platformy streamingowej.

Zobaczyłam plakat w tym samym czasie, co amerykańska publiczność. To było bardzo dziwne doświadczenie. Zobaczyłam go dopiero wtedy, kiedy w mediach społecznościowych pojawiły się wszelkie reakcje. Dostawałam wiadomości, w których ludzie mnie atakowali. Nie rozumiałam, o co chodzi. I wtedy zobaczyłam ten plakat.

Co więcej, ataki na reżyserkę przyjęły formę gróźb śmiertelnych:

Atakowali mnie ludzie, którzy nawet nie oglądali filmu. Kilkakrotnie grożono mi śmiercią.

Warto dodać, że sama reżyserka jest oczywiście przeciwna seksualizacji dzieci. Sam zaś film, doceniony na międzynarodowych festiwalach, jest raczej głosem przeciwko seksualizacji dziewczynek. Mimo to w sieci pojawiły się petycje mające na celu zablokowanie emisji filmu na Netflixie.

Turcja nakazała zablokowanie Gwiazdeczek w swoim kraju

Co ciekawe, po aferze związanej z plakatem turecki rząd zobowiązał platformę streamingową do zablokowania filmu Gwiazdeczki w Turcji. Tureckie ministerstwo rodziny stwierdziło, że produkcja może mieć negatywny wpływ na rozwój psychosocjalny dzieci i może promować postawy nie chroniące je przed nadużyciami.

Platforma streamingowa nie odniosła się jeszcze do tej kwestii, ze strony Turcji może być to jednak próba cenzury. W przeszłości miała miejsce podobna sytuacja, kiedy Turcja zablokowała odcinek Designated Survivor, w którym antagonistą był fikcyjny turecki prezydent.

Przypomnijmy, że film Gwiazdeczki opowiada historię jedenastoletniej Amy, imigrantki z Senegalu. Dziewczynka zaczyna buntować się przeciwko konserwatywnej rodzinie i dołącza do szkolnej grupy tanecznej.

Film Gwiazdeczki dostępny będzie na Netflixie od 9 września 2020.