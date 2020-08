Seriale 2020: premiery na wrzesień 2020 - pełna lista nowych i powracających tytułów

Źródło: HBO Max

Wrzesień 2020 roku dostarczy widzom kilka ciekawych serialowych produkcji. Pandemia koronawirusa wciąż oczywiście odciska swoje piętno i najlepiej pod względem nowych treści wypada platforma Netflix. Inne serwisy VoD także dostarczą ciekawe nowe i powracające produkcje.

Zebraliśmy wszystkie tytuły seriali, których premiery odbędą się we wrześniu, wraz z krótkim opisem i zwiastunem (chyba że dotychczas żaden trailer nie pojawił się w sieci).

Seriale 2020 - wrzesień

Fabuła serialu skupia się na byłym profesorze filozofii, który podjął pracę na stanowisku nauczyciela biologii i wykorzystuje uczniów do tego, by odpłacić się ludziom, którzy go skrzywdzili. Premiera 3 września na Peacock.

Serial opowiada o dwóch androidach – ojcu i matce – którzy mają za zadanie wychować ludzkie dzieci na tajemniczej planecie. Gdy ludzka kolonia jest zagrożona rozpadem przez różnice religijne, androidy odkrywają, że kontrola poglądów ludzi jest zadaniem trudnym i zdradliwym. Premiera 3 września na HBO Max.

W serialu poznamy Kurta Wallandera jako świeżo upieczonego absolwenta akademii policyjnej. Produkcja zaprezentuje jego pierwsze śledztwo oraz osobiste perypetie. Premiera 3 września na Netflix.

Produkcja jest oparta na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. Serial opowiada historię tytułowej, tajnej grupy agentów, która została powołana, aby kontrolować zachowania superbohaterów, które stają się coraz bardziej lekkomyślne. Premiera 4 września na Amazon Prime Video.

Astronautka Emma Green dołącza do niebezpiecznej trzyletniej wyprawy na Marsa jako dowódca międzynarodowej załogi. Na Ziemi zostawia męża i córkę. Premiera 4 września na Netflix.