Gwiazdy moim przeznaczeniem: kolejny klasyk SF wznowiony

Gwiazdy moim przeznaczeniem to klasyczna powieść science fiction autorstwa Alfreda Bestera. Po raz pierwszy ukazała się w 1956 roku. Ze względu na awanturniczą opowieść z zemstą w tle określana jest czasami jako "Hrabia Monte Christo w kosmosie".

Powieść Bestera ukazała się w ramach serii Wehikuł czasu Domu Wydawniczego Rebis. Wcześniej pojawiły się w niej m.in. Aleja potępienia Rogera Zelaznego, Non Stop Briana W. Aldissa czy Wieczna wojna Joe Haldemana.

Oto okładka i opis powieści Gwiazdy moim przeznaczeniem:

Źródło: Rebis

Jest XXV stulecie. Złoty wiek ludzkości, która zajęła Układ Słoneczny i szykuje się do pierwszych wypraw gwiezdnych. Wiek nowych technologii pojawiających się, nim opanowano stare. Wiek, w którym można się teleportować z jednego krańca Ziemi czy Marsa na drugi – choć jeszcze nie z planety na planetę. Ale też wiek kosmicznych rabusiów, wszechwładnych klanowych koncernów i oddzielnych pomieszczeń dla kobiet.

Dla Gully’ego Foyle’a, samotnego rozbitka od miesięcy uwięzionego na wraku dryfującym między planetami, wszystko to nie ma znaczenia. Everyman bez wykształcenia, umiejętności i ambicji, chce tylko przeżyć. I w końcu pojawia się nadzieja. Przelatujący obok frachtowiec ignoruje jednak sygnały z wraku i zostawia rozbitka na śmierć.

Lecz Foyle nie popada w czarną rozpacz. Ogarnia go wściekłość. Poprzysięga zemstę załodze frachtowca i jego armatorowi. Gnany żądzą odwetu cudem doprowadza wrak do użytku i rusza w długi pościg, który z przeciętniaka uczyni niemalże nadczłowieka…