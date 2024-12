Tak wygląda Forteca Samotności w nowym Supermanie! David Corenswet jako Clark Kent w zabawnym wideo

fot. materiały prasowe

Zwiastun nowego Supermana od Jamesa Gunna podbił już sieć, ale to nie koniec materiałów promocyjnych. Kampania dopiero się rozpocznie za jakiś czas, ale już teraz otrzymujemy nowe spojrzenie na ikoniczną Fortecę Samotności, czyli siedzibę Człowieka ze stali. Na początku zwiastuna widzimy go rannego i leżącego pośród śniegu, a z tarapatów wyciąga go pies Krypto. Clark prosi go o zabranie do domu, ale wątpliwe, że chodzi o farmę w Smallville.

Jak Wam się podoba nowa, surrealistyczna wersja Fortecy Samotności?

W zwiastunie można było też usłyszeć muzykę z filmu, która wielu osobom przypomniała motywy zawarte w ścieżce dźwiękowej Johna Williamsa. Teraz możecie jej przesłuchać w całości i bez zbędnego szumu.

W sieci opublikowano również dwa wideo z Supermanem i Clarkiem Kentem. Jedno z nich pokazuje płynną przemianę i lepsze spojrzenie na kostium superbohatera. Drugie z kolei to TikTokowy trend, w którym to sławne osoby zostawia się z telefonem włączonym podczas nagrywania, żeby społeczność na żywo je "przypilnowała". Na nagraniu widzimy Davida Corensweta w roli Clarka Kenta, który jest wyraźnie zaskoczony, że został nazwany Supermanem.

Superman - analiza zwiastuna. Krypto, ukryty złoczyńca i wiele innych easter eggów