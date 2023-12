Gwiezdne Wojny - Adam Driver o Kylo Renie w części IX. Ten wątek miał być zupełnie inny

Disney

Gwiezdne Wojny podczas tworzenia trylogii sequeli miały dużo problemów z uwagi na zmiany różnych decyzji i pomysłów. Począwszy od Przebudzenia Mocy, gdy wymieniono pierwszego scenarzystę i całkowicie zmieniono koncepcję na fabułę. Gorzej było w widowisku Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, którego historia została zmieniona po krytyce Ostatniego Jedi.

Kylo Ren - zmiana wątku

Adam Driver, tak jak inni aktorzy, potwierdził, że ogólny plan na postacie jak najbardziej był. To nie było tak, że sequele nie miały żadnej wizji. Okazuje się, że cały plan na rozwój Kylo Rena był inny i nie miał on odkupić win, jak widzieliśmy w części IX.

Tak odniósł się do wątku i najwyraźniej pomysłów Abramsa.

- Miałem w głowie określony plan rozwoju jego wątku, który on chciał pokazać, ale potem to uległo zmianie. Jego pomysł był taki, aby to było przeciwieństwo podróży Vadera. Vader zaczął od tego, że był najbardziej pewny siebie i najbardziej oddany ciemnej stronie. Dopiero w ostatnim filmie był słaby i podatny emocjonalnie. On chciał zaczął wątek Kylo Rena od drugiej strony, kiedy postać jest zagubiona i czuła, a na koniec trylogii miał być najbardziej oddany ciemnej stronie.

Biorąc pod uwagę plan Colina Trevorrowa, pierwotnego reżysera części IX, ten pomysł był wówczas brany pod uwagę. Gdy J.J. Abrams na życzenie Kathleen Kennedy przejął projekt, zmienił wszystko w to, co widzieliśmy w kinie.