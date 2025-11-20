Gwiezdne Wojny: Ahsoka - scenarzysta Rebeliantów krytykuje serial. Poszło o Sabine

Gwiezdne wojny: Ahsoka zebrała dobre recenzje krytyków i solidne opinie fanów. Do wielbicieli serialu nie należy Henry Gilroy, jeden z ludzi odpowiedzialnych za najlepsze odcinki serialu animowanego Star Wars: Rebelianci, przy którym pracował z Dave’em Filonim. Ma problem z tym, co zrobiono z postacią Sabine.
Gwiezdne wojny: Ahsoka – krytyka serialu
Henry Gilroy przyznaje, że podczas pracy nad Rebeliantami wykluczyli, że Sabine Wren będzie wrażliwa na Moc i może stać się Jedi. Dlatego bardzo mu się nie spodobał ten kierunek fabularny w Ahsoce.
Nawiązuje w swojej wypowiedzi do wątku Mrocznego Miecza, który przez jakiś czas dzierżyła Sabine, a który ma symboliczne znaczenie w kulturze Mandalorian. Podkreśla, że nie ma nic wspólnego z serialem Ahsoka, więc podczas seansu był zszokowany decyzją twórcy i scenarzysty, Dave’a Filoniego. Tak dodaje o wątku w serialu aktorskim:
Prace nad drugim sezonem Ahsoki zostały zakończone. Data premiery nowych odcinków nie została ustalona.
Źródło: comicbookmovie.com