Gwiezdne Wojny: Ahsoka - scenarzysta Rebeliantów krytykuje serial. Poszło o Sabine

Gwiezdne wojny: Ahsoka zebrała dobre recenzje krytyków i solidne opinie fanów. Do wielbicieli serialu nie należy Henry Gilroy, jeden z ludzi odpowiedzialnych za najlepsze odcinki serialu animowanego Star Wars: Rebelianci, przy którym pracował z Dave’em Filonim. Ma problem z tym, co zrobiono z postacią Sabine.

Gwiezdne wojny: Ahsoka – krytyka serialu

Henry Gilroy przyznaje, że podczas pracy nad Rebeliantami wykluczyli, że Sabine Wren będzie wrażliwa na Moc i może stać się Jedi. Dlatego bardzo mu się nie spodobał ten kierunek fabularny w Ahsoce.

- Absolutnie nigdy nie było to częścią naszego planu. Czuliśmy, że nie tylko wejdzie to w paradę z historią Ezry, ale uważaliśmy, że to słaby rozwój wątku postaci. Już to zrobiliśmy. Pomysł, by Sabine trenowała jak Jedi, kiedy jest już fantastyczną wojowniczką w swoim stylu… Dlatego pójście krok dalej było już przesadą.

Nawiązuje w swojej wypowiedzi do wątku Mrocznego Miecza, który przez jakiś czas dzierżyła Sabine, a który ma symboliczne znaczenie w kulturze Mandalorian. Podkreśla, że nie ma nic wspólnego z serialem Ahsoka, więc podczas seansu był zszokowany decyzją twórcy i scenarzysty, Dave’a Filoniego. Tak dodaje o wątku w serialu aktorskim:

- Nie mam nic wspólnego ze Ahsoką, więc byłem zszokowany. Podobało mi się w historii Mrocznego Miecza to, że nie musisz być Jedi, by wyznawać ich ideały. To było ważniejsze niż pchnięcie Ezrę Mocą, gdy nigdy wcześniej jej nie używałaś.

Prace nad drugim sezonem Ahsoki zostały zakończone. Data premiery nowych odcinków nie została ustalona.