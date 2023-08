Gwiezdne Wojny: Ahsoka - muzyka zachwyca widzów. Posłuchaj utworu

fot. materiały prasowe

Muzyka w serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wyróżnia się, zachwyca i ma rozmach godny kinowych filmów z uniwersum Star Wars. Jest to zasługa kompozytora Kevina Kinera, który do tej pory komponował do seriali animowanych Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, Star Wars Rebelianci oraz Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja. Teraz przeszedł do serialu aktorskiego i pokazał, jaki drzemie w nim potencjał. Jego muzyka to pełnoprawny bohater opowieści, tak jak w wykonaniu Johna Williamsa w kinowych filmach. Posłuchajcie utworu z napisów końcowych:

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - muzyka

W jednym z wywiadów Kevin Kiner wspomina, że pierwszym tematem muzycznym jaki stworzył dla George'a Lucasa i Dave'a Filoniego przy Wojnach Klonów, był właśnie temat opisujący Ahsokę Tano. Zawsze jego celem było zrobić wszystko, by poprzez swoją muzykę starać się osiągnąć choćby zbliżony poziom różnorodnych melodii do tego, co stworzył John Williams.

Biorąc pod uwagę recenzje Kiner osiągnął sukces i fani są zachwyceni jego pracą bardziej niż kiedykolwiek.