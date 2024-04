Star Wars: The Acolyte - Amanda Stenberg o serialu: "Prequel do prequeli"

fot. Disney+

Wygląda na to, że Gwiezdne Wojny: Akolita będzie różnić się od innych produkcji Star Wars, jakie znamy. Po raz pierwszy zobaczymy epokę Wielkiej Republiki w projekcie aktorskim. W wywiadzie dla magazynu Total Film, Amandla Stenberg opowiedziała o nadchodzącym serialu. Aktorka uważa, że Akolita połączy starsze historie z nowymi, które jeszcze nie doczekały się debiutu.

- Jesteśmy prequelem do prequeli. A prequele mają w sobie pewien prestiż, tę monarchiczną atmosferę. Zatem jednym z głównych pytań, jakie zadawałam, było: czy zamierzamy utrzymać tę wrażliwość? I tak, robimy to pod wieloma względami. Jednocześnie uwzględniamy elementy, które sprawiają wrażenie naprawdę współczesnych. Kiedy to oglądałam, naprawdę uderzyło mnie, jak uniwersalna jest ta historia.

Gwiezdne Wojny: Akolita - postać Mae

Gwiezdne Wojny: Akolita - dwuodcinkowa premiera już 5 czerwca 2024 roku. Serial będzie dostępny tylko na Disney+.