Gwiezdne Wojny: Akolita - Dafne Keen o walkach na miecze świetlne. Za co aktorka dostała reprymendę na planie?

Gwiezdne Wojny: Akolita jest serialem, którego akcja rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Historia ukazuje galaktykę u szczytu ery Wysokiej Republiki, kiedy Jedi byli najsilniejsi, a Sithowie mieli zostać wytępieni.

Walki na miecze świetlne w serialu dorównają starciu z Maulem z Mrocznego Widma?

W zwiastunie serialu Disney+ pojawiło się kilka urywków z walk na miecze świetle, które przypominały te z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Według Dafne Keen, która wciela się w Jedi Jecki Lon, obsada oraz ekipa filmowa często rozmawiała o dorównaniu, a nawet przebiciu pamiętnego starcia Qui-Gon Jina i Obi-Wana Kenobiego z Darthem Maulem. W rozmowie z Entertainment Weekly aktorka powiedziała, że dla niej to kultowa walka z kinowego uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wszyscy byli bardzo podekscytowania walkami na miecze świetlne. Dodała, że jest w tym tyle umiejętności i kunsztu, że przypomina to stare części Gwiezdnych Wojen i robią duże wrażenie z perspektywy widza. Aktorka przyznała, że najpiękniejsze wspomnienia z planu to te związane z kręceniem scen z mieczami świetlnymi.

To była moja ulubiona część kręcenia serialu. Podobał mi się cały proces szkolenia. Wszyscy byli tym bardzo podekscytowani, co dodatkowo zwiększyło frajdę. Nasz niesamowity zespół kaskaderów stworzył fuzję różnych sztuk walki i zostaliśmy przeszkoleni w posługiwaniu się mieczami. Czuję się teraz bardzo dobrze władając mieczem i wiem, że podobnie mają Charlie [Barnett] i JJ [prawdopodobnie chodzi o Lee Jung-jae]. Wszyscy trenowaliśmy wiele godzin dziennie i naprawdę fajnie było poznać inne oblicza postaci poprzez walki.

Dafne Keen wpadła w kłopoty na planie, kręcąc sceny walk na miecze świetlne

Aktorka kontynuowała swoją wypowiedź, że każda postać walczy inaczej, a w ruchach Jecki odnalazła stłumione uczucia. Przyznała, że lubi wykonywać akrobacje i uczyć się nowych umiejętności, co przyniosło jej wiele radości.

Pamiętam, gdy jako dziecko oglądałam Gwiezdne Wojny, a potem bawiłam się kijami na ulicy i mówiłam: "Mam miecz!". Nauczenie się w końcu tych niesamowitych choreografii, które przygotował zespół kaskaderów, było naprawdę wielkim przywilejem.

Radość, którą Keen odczuwała na planie przekładała się na jej grę - była kilka razy upominana, ponieważ podczas kręcenia scen wydawała charakterystyczne odgłosy przy machaniu mieczem świetlnym. Ale to nie wszystko.

A poza tym ciągle się uśmiechałam. Byłam bardzo podekscytowana, a oni ciągle musieli do mnie podchodzić i mówić: "Dafne, musisz przestać się uśmiechać. Walczysz z kimś". A ja na to: "Och, tak, przepraszam. To po prostu świetna zabawa. Kocham to!".

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca 2024 roku w Disney+.