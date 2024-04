Gwiezdne Wojny: Akolita - Wookiee Jedi na ekranie. Aktor o postaci innej niż Chewbacca

fot. Disney+

W serialu Gwiezdne Wojny: Akolita po raz pierwszy zobaczymy na ekranie przedstawiciela rasy Wookiee, który jest Jedi. Na imię mu Kelnacca, a w nowej rozmowie z Empire aktor Joonas Suotamo opowiada o tym, jak ta praca nad kształtowaniem postaci wyglądała. Suotamo w trylogii sequeli oraz w Hanie Solo przejął rolę Chewbacki od Petera Mayhewa, który grał ją czasów Oryginalnej Trylogii.

Gwiezdne Wojny: Akolita - Wookiee Jedi

Joonas Suotamo w rozmowie z Empire wspomina, że od piątego roku życia fantazjował o byciu Jedi, jak wiele dzieciaków na świecie. Dlatego też praca nad Akolitą stała się dla niego spełnieniem marzenia: "Kiedy słowo Jedi zostało po raz pierwszy wspomniane w rozmowie o serialu, podekscytowałem się - tak jakby dziecko wewnątrz mnie w końcu dostało swoją ulubioną zabawkę na urodziny."

Suotamo opowiada o tym, jak przez długi czas pracował z Peterem Mayhew, aby oddać naturę, charakter i niewerbalną komunikację tego, co Chewbacca przekazuje, by widzowie rozumieli. Aktor mówi, że wziął te zasady do serca, by sprawić, że Kelnacca będzie zupełnie kimś innym niż Chewie.

- Jako że Kelnacca jest Jedi to buduje określone oczekiwania wobec tego, jak się zachowuje na służbie. Można założyć niektóre rzeczy na temat jego kontroli nad emocjami w porównaniu do tego, jak zachowałby się Chewbacca. Wprowadzenie tego do postaci i oddanie tego na ekranie było naprawdę interesujące.

Kelnacca nie jest jednak pierwszym przedstawicielem rasy Wookiee, który jest Jedi. W kanonie Star Wars byli już inni. W serialu Wojny Klonów w jednym z odcinków z młodzikami poznaliśmy Gungiego, który potem jako starszy Jedi pojawił się w Parszywej zgrai. Natomiast w książkach i komiksach z okresu Wielkiej Republiki, w którym rozgrywa się Akolita, był między innymi Padawan Jedi imieniem Burryaga. Tak Suotamo mówi o tej postaci.

- Miałem świadomość istnienia tej postaci i rozmawiałem o nim z pisarzami tworzącymi historie Wielkiej Republiki. Chciałem sprawić, że Kelnacca będzie różnić się od Burryagi, więc nie chciałem niczego kopiować z jego historii.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca 2024 roku w Disney+.