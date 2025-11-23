Wbrew temu, co niektórzy mogą myśleć, showrunnerka serialu nie tylko nie obwinia nikogo za skasowanie serialu Gwiezdne Wojny: Akolita, ale jeszcze spodziewała się hejtu, który wylał się w sieci. Autorka jest wielką fanką Star Wars od lat 90. - czytała wszystkie książki z Expanded Universe, aktywnie udzielała się w społeczności i doskonale ją zna - na czele z tym, że fani Star Wars są uważani nie bez przyczyny za jedną z najbardziej toksycznych i skrajnie podzielonych grup. A nie był to pierwszy hejt w historii Star Wars - największy wybuchł po premierze Mrocznego widma w 1999 roku, który był celowany głównie w Ahmeda Besta za rolę Jar Jar Binksa, a potem ogromny był po premierze Ostatniego Jedi w 2017 roku - tutaj głównym celem była Kelly Marie Tran grająca Rose. Także takie reakcje były znane ludziom związanym z fandomem.
Gwiezdne Wojny: Akolita - twórczyni o hejcie
Według Headland jest wiele twórców w fandomie Star Wars, których treści będą jedynymi, z jakimi będzie mieć styczność młode pokolenie. Mówi o tym, że twórcy treści na tym zarabiają. Dziennikarz comicbook.com zwraca uwagę na to, że kontrowersje się sprzedają, więc generowanie hejtu jest dla wielu motywacją finansową. Chodzi o to, co się dzieje na YouTube, na którym są kanały specjalizujące się w manipulacji hejtem na filmy czy seriale. Headland tak to widzi:
Twierdzi jednak, że to twórczość fanów może mieć większy kulturowy wpływ na ludzi niż same Gwiezdne Wojny:
Uważa jednak, że studia filmowe źle rozumieją relacje z fanami.
Akolita - kasacja nie była zaskoczeniem
Zaskoczyło ją jednak to, co Disney+ zrobił w tym temacie. Chociaż Akolita nie była pierwszym skasowanym serialem Star Wars, bo ten tytuł należy do Księgi Boby Fetta, to w przypadku jej produkcji po raz pierwszy publicznie to ogłaszano. Wcześniej ani Disney, ani Lucasfilm nie komentowali braku kontynuacji dla seriali. Przy Akolice sytuacja stała się nietypowo publiczna, ale Headland nie chce wchodzić głębiej w ten temat, by znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak było.
Akolita - koszty i model biznesowy
Headland zwraca uwagę, że rozwój serialu rozpoczął się w innej epoce – w trakcie pandemii koronawirusa, gdy przy tworzeniu treści streamingowych opierano się na innym modelu biznesowym.
