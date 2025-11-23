Źródło: materiały prasowe

Wbrew temu, co niektórzy mogą myśleć, showrunnerka serialu nie tylko nie obwinia nikogo za skasowanie serialu Gwiezdne Wojny: Akolita, ale jeszcze spodziewała się hejtu, który wylał się w sieci. Autorka jest wielką fanką Star Wars od lat 90. - czytała wszystkie książki z Expanded Universe, aktywnie udzielała się w społeczności i doskonale ją zna - na czele z tym, że fani Star Wars są uważani nie bez przyczyny za jedną z najbardziej toksycznych i skrajnie podzielonych grup. A nie był to pierwszy hejt w historii Star Wars - największy wybuchł po premierze Mrocznego widma w 1999 roku, który był celowany głównie w Ahmeda Besta za rolę Jar Jar Binksa, a potem ogromny był po premierze Ostatniego Jedi w 2017 roku - tutaj głównym celem była Kelly Marie Tran grająca Rose. Także takie reakcje były znane ludziom związanym z fandomem.

Gwiezdne Wojny: Akolita - twórczyni o hejcie

- Znam tych wszystkich ludzi od lat. Gdy więc dostałam informację o tym, jakie są reakcje, moi przyjaciele i współpracownicy bardzo się niepokoili o mnie, co mnie zasmuciło. Mówię im: "Wiem, co to są za ludzie. Nie musicie mi mówić, kto o tym mówi i jak źle jest w sieci. Dokładnie ich znam. Wspierałam wiele tych osób na Patreonie". Jest tam wiele osób, które szanuję, ale są też osoby, które są naciągaczami i oportunistami. Są oczywiście także faszyści i rasiści. Jest tego cały wachlarz. Nie jest tak, że jest tylko jedna grupa lub inna. Jeśli jesteś częścią fandomu, rozumiesz ten gatunek, ton określonych kanałów i twórców treści. Dlatego z jednej strony nie byłam zaskoczona, z drugiej czułam się rozczarowana.

Według Headland jest wiele twórców w fandomie Star Wars, których treści będą jedynymi, z jakimi będzie mieć styczność młode pokolenie. Mówi o tym, że twórcy treści na tym zarabiają. Dziennikarz comicbook.com zwraca uwagę na to, że kontrowersje się sprzedają, więc generowanie hejtu jest dla wielu motywacją finansową. Chodzi o to, co się dzieje na YouTube, na którym są kanały specjalizujące się w manipulacji hejtem na filmy czy seriale. Headland tak to widzi:

- To jest określony model biznesowy bardziej niż po prostu grupa niemiłych ludzi. To bardziej chodzi o pieniądze, niż ludzie zdają sobie sprawę – mówi twórczyni.

Twierdzi jednak, że to twórczość fanów może mieć większy kulturowy wpływ na ludzi niż same Gwiezdne Wojny:

- To wszystko sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać nie nad tym, że fani są toksyczni czy niemili wobec mnie, ale bardziej o treściach, które są tworzone o Gwiezdnych Wojnach. One ostatecznie będą mieć większy kulturowy wpływ niż same Gwiezdne Wojny. Wierzę, że idziemy w tym kierunku.

Uważa jednak, że studia filmowe źle rozumieją relacje z fanami.

- Jest niezrozumienie tego zaangażowania przez studia filmowe. Oni traktują to jako fandom i w pewnym sensie podchodzą do tego jak do grupy fokusowej.

Akolita - kasacja nie była zaskoczeniem

- Kiedy dostawałam telefony o reakcjach, krytyce i oglądalności, czułam, że to zapowiedź nieuchronnego końca – wspomina.

Zaskoczyło ją jednak to, co Disney+ zrobił w tym temacie. Chociaż Akolita nie była pierwszym skasowanym serialem Star Wars, bo ten tytuł należy do Księgi Boby Fetta, to w przypadku jej produkcji po raz pierwszy publicznie to ogłaszano. Wcześniej ani Disney, ani Lucasfilm nie komentowali braku kontynuacji dla seriali. Przy Akolice sytuacja stała się nietypowo publiczna, ale Headland nie chce wchodzić głębiej w ten temat, by znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak było.

Akolita - koszty i model biznesowy

Headland zwraca uwagę, że rozwój serialu rozpoczął się w innej epoce – w trakcie pandemii koronawirusa, gdy przy tworzeniu treści streamingowych opierano się na innym modelu biznesowym.

- Obecnie bańka streamingu pęka i to zaczęło się już przy pandemii COVID-19. Model biznesowy opierający się na tym, ile pieniędzy można wydać na 8–10 odcinków, zaczął się kurczyć. Zaczęłam myśleć o tym, w jakim kierunku w ogóle idziemy? A nie pokazano niczego, co ma zająć miejsce tego modelu biznesowego.

