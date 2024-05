Gwiezdne Wojny: Akolita - Lee Jung-jae opowiada o swojej postaci. Są też nowe ujęcia zza kulis

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Akolita będzie nowym serialem dla Disney+, który wedle zapowiedzi twórców stanowi "prequel dla prequeli" i opowie historię jeszcze przed pierwszą chronologicznie częścią z filmów Gwiezdnej Sagi. Widowisko ma się różnić od tego, co fani już poznali w tym uniwersum, ale posiadać wystarczająco wiele elementów wspólnych, by się w nim odnaleźć. Historia skupi się na śledztwie prowadzonym przez Jedi, które opowie o kulisach powrotu Sithów.

O serialu w nowym wideo opublikowanym na kanale YouTube Star Wars Australia & New Zaeland o swojej postaci wypowiedział się aktor Lee Jung-jae, który zyskał na popularności przy okazji świetnego Squid Game sprzed paru lat.

Nadal nie mogę uwierzyć, że jestem w Gwiezdnych Wojnach. Nadal pamiętam zachwyt, który czułem, gdy oglądałem filmy jako dziecko po raz pierwszy na wielkim ekranie. Sol czuje wielkie poczucie odpowiedzialności. Jako mistrz Jedi jest wyszkolonym wojownikiem, ale jest też gotów poświęcić wszystko, by zachować pokój. Sol wielokrotnie próbuje trzymać uczucia na wodzy. Stara się trzymać emocje w sobie i nie zdradzać tego, co czuje naprawdę w środku. W Korei zdobyłem doświadczenie z sekwencjami walk na miecze, ale szybko zdałem sobie sprawę, że walka mieczem świetlnym to unikatowe wyzwanie. Akolita to oryginalna historia ze świata Gwiezdnych Wojen pełna tajemnic i trzymająca w napięciu.

Wideo można obejrzeć poniżej. Oferuje ono również kilka dodatkowych, nowych, zakulisowych ujęć z nadchodzącej produkcji.

Gwiezdne Wojny: Akolita - obsada

W serialu zobaczymy takich aktorów jak Amandla Stenberg, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett oraz Dean-Charles Chapman.

Gwiezdne Wojny: Akolita - opis fabuły

Śledztwo w sprawie szokującej serii zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce (Amandla Stenberg), których łączy wspólna historia. W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają mroczną ścieżką, gdzie złowrogie siły odkrywają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje...