Star Wars: The Acolyte - showrunnerka o bohaterce Carrie-Anne Moss. Była inspirowana rolą z Matrixa

Patrząc na zniewalającą pracę Carrie-Anne Moss nad filmami akcji z serii Matrixa, nie zaskakuje fakt, że aktorka pojawi się w uniwersum Gwiezdnych Wojen jako mistrzyni Jedi. Twórczyni serialu Akolita, Leslye Headland, przyznała, że Indara była inspirowana postacią Trinity. Ujawniła to w wywiadzie dla magazynu Empire.

- Osobiście chciałam zobaczyć kogoś, kto miały najwyższy status, jaki można sobie wyobrazić w walce. Kogoś, kto już na wejściu sprawiłby, że pomyślałbyś: "Och, to najpotężniejszy Jedi na sali". I to jest Trinity.

Moss miała być zachwycona wizją Headland na Akolitę. Aktorka porównała ten moment do swoich konwersacji z Christopherem Nolanem i Wachowskimi:

- Czułam to parę razy w przeciągu swojej kariery - kiedy pracowałam nadoraz. Gdy rozmawiałam z tymi filmowcami, pomyślałam: "Och, oni to absolutnie rozumieją". Możliwość zagrania mistrzyni Jedi było niesamowitym przeżyciem. Część mnie zapomniała, jak bardzo kocham akcję. To trudne, ale naprawdę byłam podekscytowana, że mogę to zrobić. I chciałam to zrobić dobrze. "Daj mi jeszcze jedno ujęcie! Jeszcze jedno!".