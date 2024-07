Gwiezdne Wojny: Akolita to drugi najpopularniejszy serial z tego uniwersum. Showrunnerka o relacji Qimira i Oshy

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Akolita już na samym początku spotkał się z negatywną reakcją niektórych fanów. Produkcja w tej chwili w serwisie Rotten Tomatoes ma jedynie 14% pochlebnych recenzji od fanów i najprawdopodobniej spotkała się z review bombingiem. Okazuje się jednak, że to zjawisko nie odzwierciedla wcale większości fandomu Gwiezdnych Wojen. Screen Rant połączył siły z firmą analityczną Reelgood, którą poproszono o przeanalizowanie statystyk serialu w porównaniu z innymi produkcjami ze świata odległej galaktyki. Okazało się, że jest to druga najchętniej oglądana produkcja tuż po Obi-Wanie Kenobim po zaledwie dwóch tygodniach od premiery.

fot. Screen Rant/Reelgood

Showrunnerka serialu, Leslye Headland, także nie widzi powodów do niepokoju. Według niej zjawisko review bombingu nie jest nowe dla Gwiezdnych Wojen i nie odzwierciedla faktycznego odbioru przez fanów:

Jeśli jesteś w fandomie Gwiezdnych Wojen, to zjawisko review bombingu nie jest dla ciebie nowe. Nie jest to nic niepokojącego - raczej się tego spodziewaliśmy. Ale czy ktokolwiek bierze to na poważnie?

Showrunnerka o relacji Qimira i Oshy

Nowy odcinek Akolity rozwija też dalej relację Qimira i Oshy, a spore grono fanów dopatruje się tam napięcia romantycznego. Porównuje się ich relację do relacji Kylo Rena z Rey w Trylogii Sequeli. Inni zaś twierdzą, że jest to wyłącznie forma manipulacji Oshą przez Qimira. Co na ten temat ma do powiedzenia Leslye Headland?

Nie sądzę, że jest to manipulacja. Uważam, że mówi jej prawdę. [...] Jego podejście to: "Dlaczego miałabyś nie użyć tego, co jest częścią ciebie, a co powinno zostać odkryte? Dlaczego miałabyś się ku temu nie skłonić? Dlaczego miałabyś to w sobie dusić bez jakiegokolwiek powodu? Jedi cię wyrzucili. O czym myślisz? Nie jesteś im nic winna. Zasługujesz aby rozpocząć nowe życie i poznać własną potęgę w posługiwaniu się Mocą.

Wspomniała również o ubraniu dwojga bohaterów, gdzie w tym odcinku Qimir założył raczej jasny strój, a Osha chodziła cała na ciemnoszaro:

Jeśli chcesz w pół godzinie zawrzeć zmiany w postaciach i pokazać ich różne strony - jej ciemną stronę i jego jasną - to prostym, szybkim i wizualnie poprawnym rozwiązaniem jest skłonienie się do teorii kolorów. Wtedy ona jest na szaro, a on na biało.

Wielu fanów mogła również zaskoczyć nagość, która nie jest chlebem powszednim w Gwiezdnych Wojnach. Okazuje się jednak, że Lucasfilm w pełni popierał ten pomysł:

Lucasfilm wierzył w moją wizję. [...] Nie ma nic bardziej wrażliwego niż to, gdy druga osoba trzyma miecz świetlny przy kimś kto jest tak odsłonięty. On był tak bezwzględny w poprzednim odcinku, że teraz musiał stanąć przed nią i powiedzieć: "Możesz mnie zabić. Jestem na twojej łasce." To nie mogło być wymuszone. On musiał szczerze myśleć na zasadzie: "Możesz to śmiało zrobić. I tak nikogo nie ma w pobliżu."

Fani doszukują się również, że Qimir może być zainteresowany Diadą w Mocy, czyli więzią, którą miał Kylo Ren i Rey. Leslye Headland nie obaliła tej teorii, a powiedziała, że to interesujące, że Sith mógłby szukać czegoś takiego. Uznała też, że koncepcja Diad w Mocy jest ważna dla tej historii. Jedi uznają ją jednak za pewien mit w przeciwieństwie do Sithów, którzy wiedzą o istnieniu takiego zjawiska. Jedi na tym etapie historii nie poznali jeszcze Mocy tak dokładnie, co ich przeciwnicy.