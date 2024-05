Gwiezdne Wojny - Anakin z mieczem niczym Rey w nowym komiksie. Mroczne widmo wróci do kin

fot. Marvel Comics

Reklama

W kinach w Stanach Zjednoczonych trwa od jakiegoś czasu trend powrotu klasyków do ogólnodostępnych kin. Na wielkim ekranie mieszkańcy USA mogli już obejrzeć oryginalnego Obcego Ridleya Scotta, trylogię Spider-Mana od Sama Raimiego, a w czerwcu czeka ich maraton filmów z Władcy pierścieni. To jednak nie wszystko, bo z okazji 25-lecia premiery filmu, w kinach ponownie pojawią się też Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Dla wielu była to plama na honorze serii i najniższy jej punkt, a dla wielu była ważnym elementem dzieciństwa, jak dla innych oryginalna trylogia Lucasa.

Z okazji pojawienia się filmu w kinach, opublikowany zostanie także komiks towarzyszący, który ma przedstawić wydarzenia dziejące się w życiu Anakina Skywalkera, których nie widzieliśmy na wielkim ekranie. Wśród takich scen jest ta, w której młody Ani wyobraża sobie siebie samego jako rycerza Jedi, który powraca na Tatooine, by uwolnić matkę z niewoli. Robi to jednak z żółtym mieczem świetlnym, który od razu przywodzi na myśl Rey. Jak wiadomo, taki kolor miecza symbolizuje równowagę, ale i dwoistość.

Gwiezdne Wojny - Anakin z mieczem niczym Rey w nowym komiksie

STAR WARS: THE PHANTOM MENACE 25TH ANNIVERSARY SPECIAL #1

Gwiezdne Wojny - scenarzysta o komiksie

Za scenariusz do komiksu odpowiada Greg Pak, który napisał też Dartha Vadera. Ilustracje sporządza Will Sliney, a okładką zajmuje się Phil Noto. Oto co pierwszy z nich miał do powiedzenia:

Miałem 8 lat, gdy premierę miała Nowa nadzieja, więc w okresie dorastania Gwiezdne Wojny były dla mnie jednoznaczne z oryginalną trylogią. W prequele wszedłem głębiej przy okazji zostania scenarzystą Dartha Vadera pisanego dla Marvela. Obejrzałem ponownie każdy z tych filmów i byłem zachwycony długofalowym planem George'a Lucasa na postać Dartha Vadera. To niesamowite doświadczenie móc dołożyć cegiełkę do tego dziedzictwa przez ponowne odwiedzenie Mrocznego widma z nowymi scenami z perspektywy młodego Anakina.