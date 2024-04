Star Wars: Skeleton Crew - Kerry Condon zachwala produkcję. To Gwiezdne Wojny w nowym wydaniu

O Star Wars: Skeleton Crew wciąż nie wiadomo wiele, poza faktem, że akcja rozgrywa się w podobnym czasie co Mandalorian, a sama produkcja przedstawi losy około dziesięcioletnich, zagubionych w galaktyce dzieciaków. Nie zdradzając za dużo szczegółów, Kerry Condon opisała swoje odczucia dla Variety. Z jej słów wynika, że Gwiezdne Wojny mają prawdziwego asa w rękawie.

- To jest tak dobre. Nawet nie mam dzieci, ale zapłaciłabym, żeby to zobaczyć. Kocham to i fakt, że mogłam w tym wystąpić. Było w tym coś tak niewinnego, zabawnego i pięknego. A gdy dzieci są dobrymi aktorami, grają jak nie z tego świata. Oglądanie ich niektórych scen było niesamowite.w tym jest, pracowałam z nim już wcześniej. Jest tu tyle świetnych reżyserów do każdego odcinka - duet Daniels, Bruce Dallas Howard, Lee Isaac Cheung, David Lowery. I oczywiście, który stworzył to wszystko.