Gwiezdne Wojny: Andor - bohater to mroczna, zraniona osoba. Aktor o postaci

Cassiana Andora poznaliśmy w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie jako wypalonego szpiega Rebelii, który jest zdolny do wszystkiego. Nawet zabicia kogoś, kto mu pomaga. Diego Luna powraca do tej roli w serialu Gwiezdne Wojny: Andor i w rozmowie z Total Film opowiada o postaci.

Gwiezdne Wojny: Andor - zdjęcia

Total Film opublikowało także nową fotkę. Można ją zobaczyć na początku pełnej galerii.

Gwiezdne Wojny: Andor

W finale Łotra 1 Cassian Andor poświęca życie, by plany Gwiazdy Śmierci dotarły do księżniczki Lei. Historia serialu rozgrywa się na 5 lat przed tymi wydarzeniami i według aktora na tym etapie życia Cassian jest tak daleki od bycia bohaterem, jak to tylko możliwe.

- On walczył odkąd miał sześć lat. To pokazuje zranionego człowieka. Poznajemy go na etapie, w którym nie jest świadomy do czego jest zdolny i jak może się zmienić, by dokonać takiego poświęcenia. To człowiek, który walczy od kiedy miał sześć lat. Jest interesujący, mroczny, zraniony. Gdy poznacie go w serialu, nie uwierzycie, że jest zdolny do tego, co zrobił w Łotrze 1.

Za sterami serialu stoi Tony Gilroy, znany jako scenarzysta trylogii przygód Jasona Bourne'a i twórca oscarowego Michaela Claytona. Wśród scenarzystów między innymi nominowany do Oscara Dan Gilroy oraz Beau Willimon, twórca i scenarzysta kultowego House of Cards.

Gwiezdne Wojny: Andor - premiera 31 sierpnia 2022 roku w Disney+. Na start 2 odcinki.