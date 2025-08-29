Legendarny złoczyńca ze Star Wars mógł pojawić się w Andorze? Scenarzysta zdradza plany

fot. Lucasfilm Ltd.

Serial Gwiezdne Wojny: Andor to hit, który dobiegł końca wraz z 2025 rokiem po premierze 2. sezonu, którego akcja sięgnęła już wydarzeń z filmu Łotr 1. Pierwotny plan był jednak zupełnie inny, a serial Tony'ego Gilroya planowano na pięć sezonów. To się nie udało, ponieważ zwyczajnie produkcja potrwałaby zbyt długo. A jakie były potencjalne pomysły na dalszy ciąg?

Jednym z istotnych wątków Andora było ukazanie polityki Imperium zza kulis. Wielu fanów było zawiedzionych, że ani razu nie zobaczyliśmy Imperatora Palpatine'a na małym ekranie. Oryginalnie mogło się tak stać. Zdradził to Dan Gilroy, scenarzysta serialu, w podcaście Script Apart, niejako przecząc słowom swojego brata, który wielokrotnie mówił, że nie był zainteresowany wprowadzaniem występów gościnnych potężnych postaci z filmów:

Nie wyobrażam sobie, że w ciągu pięciu sezonów nie pokazalibyśmy Imperatora w którymś momencie. Myślę, że zbliżylibyśmy się do jego świata. Weszlibyśmy do tych korytarzy wypełnionych Mocą. To byłoby naturalne przejście dla całego serialu.

Żałujecie, że ostatecznie Andor zakończył się po 2. sezonach?

