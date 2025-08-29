Legendarny złoczyńca ze Star Wars mógł pojawić się w Andorze? Scenarzysta zdradza plany
Dan Gilroy, scenarzysta serialu Gwiezdne Wojny: Andor, zdradził ciekawe informacje na temat możliwego występu gościnnego Imperatora Palpatine'a w produkcji Disney+.
Serial Gwiezdne Wojny: Andor to hit, który dobiegł końca wraz z 2025 rokiem po premierze 2. sezonu, którego akcja sięgnęła już wydarzeń z filmu Łotr 1. Pierwotny plan był jednak zupełnie inny, a serial Tony'ego Gilroya planowano na pięć sezonów. To się nie udało, ponieważ zwyczajnie produkcja potrwałaby zbyt długo. A jakie były potencjalne pomysły na dalszy ciąg?
Aktorskie Jak wytresować smoka już w VOD. Gdzie obejrzeć tegoroczny hit na podstawie animacji?
Jednym z istotnych wątków Andora było ukazanie polityki Imperium zza kulis. Wielu fanów było zawiedzionych, że ani razu nie zobaczyliśmy Imperatora Palpatine'a na małym ekranie. Oryginalnie mogło się tak stać. Zdradził to Dan Gilroy, scenarzysta serialu, w podcaście Script Apart, niejako przecząc słowom swojego brata, który wielokrotnie mówił, że nie był zainteresowany wprowadzaniem występów gościnnych potężnych postaci z filmów:
Żałujecie, że ostatecznie Andor zakończył się po 2. sezonach?
Lordowie Sith, których chcielibyśmy zobaczyć na ekranie
Źródło: holofiles.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1959, kończy 66 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1986, kończy 39 lat