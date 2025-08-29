Aktorskie Jak wytresować smoka już w VOD. Gdzie obejrzeć tegoroczny hit na podstawie animacji?
Aktorska wersja Jak wytresować smoka udowodniła niedowiarkom, że tego typu remake można zrobić z wysoką jakością i przekonać do siebie fanów oryginału. Gdzie można go obejrzeć w VOD?
Kiedy zapowiedziano powstanie aktorskiej wersji Jak wytresować smoka, wiele osób było zdziwionych, a nawet oburzonych, ponieważ animacja nie była wcale taka stara, a odniosła ogromny sukces. Za stery powrócił jednak reżyser oryginału, a produkcja spodobała się publiczności oraz krytykom. Ci drudzy w serwisie Rotten Tomatoes wystawili jej 76% pozytywnych opinii. Publiczność oceniła ją w 97% pozytywnie.
Film zarobił też bardzo dobre pieniądze w globalnym box office - 628.7 mln dolarów przy budżecie 165 mln dolarów. Produkcja jest już dostępna w streamingu. Gdzie można ją obejrzeć?
Jak wytresować smoka - gdzie obejrzeć?
Film Jak wytresować smoka jest dostępny w:
- Prime Video:
kupno (4K) - 54,99 zł.
- Rakuten:
kupno (SD) - 47,99 zł.
kupno (HD, 4K) - 56,99 zł.
Jak wytresować smoka – co wiadomo o filmie?
Dean DeBlois, reżyser oryginalnej animacji, ponownie inspiruje się książką Cressidy Cowell z 2003 roku o tym samym tytule. Gerard Butler, który w animacji użyczył głosu ojcu Czkawki, wciela się teraz w tę postać w wersji aktorskiej. W obsadzie znajdują się również Mason Thames, Nico Parker i Nick Frost.
