Gwiezdne Wojny: Andor - imperializm, niewolnictwo i tortury. Nowe przecieki z serialu

Nowe przecieki na temat serialu Gwiezdne Wojny: Andor pochodzą od niezawodnego Jasona Warda z makingstarwars.net. Jego doniesienia o Gwiezdnych Wojnach zawsze się sprawdzają. Jednakże to nadal jest plotka i nie ma pełnych informacji, więc traktujcie ją z dystansem.

Gwiezdne Wojny: Andor - projekt Gwiazdy Śmierci

Historia rozgrywa się pięć lat przed wydarzeniami z Łotra 1, więc Gwiazda Śmierci jeszcze nie została zbudowana, ale wygląda, że jej temat ma zostać poruszony. Według Warda serial ma poruszyć kwestię imperializmu i niewolnictwa. Mamy zobaczyć, jak Imperium wykorzystuje kwitnący system więziennictwa do swoich celów; będą więc obozy pracy dla więźniów, a niektórzy są naukowcami i inżynierami, więc będa wykorzystywani do różnych celów. Ward spekuluje, że być może Andor pokaże perspektywę, że nawet niewolnicy w galaktyce będą chcieli się zbuntować, ale tu potwierdzenia nie ma.

Niewolnicy nie mają prawa ze sobą rozmawiać. W obozie pracy są ciągłe monitorowani. Jedyna sytuacja, w której mogą mieć jakąkolwiek interakcję pomiędzy sobą jest podczas przejście z miejsca spania do fabryki. To wówczas pokryjomu przekazują sobie wiadomości.

Robert Emms wciela się w nadzorcę niewolników, który ochoczo będzie ich torturować. Wszyscy więźniowie pracują na boso stojąc na mokrej podłodze. Jeśli ich efekt pracy w fabryce ma niską jakość lub praca idzie zbyt wolno, niewolnicy są rażeni prądem, który wywołuje ogromny ból przez mokra podłogę.

Gwiezdne Wojny: Andor - niewolnicy

Cassian Andor na misji

Według źródeł Warda do tego obozu podczas jednej misji ma udać się Cassian Andor. Jego zadaniem jest wydobyć istotne informacje od wspomnianego nadzorcy. Bohater ma dowiedzieć się, że ta fabryka jest częścią tajnego projektu. Ściślej niewolnicy robią części dla Projektu Stardust, który jak wiemy z Łotra 1, tak naprawdę dotyczył budowy Gwiazdy Śmierci. Częściowo to wszystko potwierdził zwiastun, bo - jak zobaczycie na poniższych zrzutach ekranu - widzimy tychże niewolników; także przy pracy. W fabryce jest coś, co wygląda jak miecze świetlne, a wiemy, że kryształy Kyber to coś, co było kluczowe przy budowie Gwiazdy Śmierci, a one zasilały broń Jedi. Jego informator twierdzi, że ta misja trwa dwa odcinki.

Gwiezdne Wojny: Andor - premiera 31 sierpnia na Disney+.