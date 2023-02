Evangeline Lilly mogła zagrać Wonder Woman. Dlaczego odrzuciła rolę?

fot. Marvel Studios

Evangeline Lilly to aktorka znana m.in. z kultowego serialu Zagubieni oraz roli elfki o imieniu Tauriel z filmów Hobbit: Pustkowie Smauga i Hobbit: Bitwa Pięciu Armii. Od 2015 roku gra postać Hope Van Dyne w MCU. Obecnie możemy ją oglądać w kinach w najnowszej części przygód Scotta Langa - Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Aktorka w rozmowie z Joshem Horowitzem w Happy, Sad, Confused opowiedziała o tym, jak odrzuciła rolę Wonder Woman w projekcie, za którego kamerą miał stanąć Joss Whedon. Reżyser nie był w stanie ukończyć scenariusza, dlatego w 2007 roku zrezygnował z filmu. W tamtym czasie mówiło się, że Kate Beckinsale może zagrać tę superbohaterkę, ale Whedon widział w tej roli Angelinę Jolie. Evangeline Lilly powiedziała w wywiadzie, że miała okazję spotkać się z reżyserem w sprawie tego projektu. Spotkanie odbyło się, gdy w telewizji emitowano 1. sezon Lost: Zagubieni. Przyznała, że Whedon mógłby potwierdzić z jej reakcji, że nie była zainteresowana tą rolą. Dodała, że była za młoda, aby uprzejmie udawać, że jest inaczej. Horowitz zapytał się aktorki, dlaczego tak się stało na co odpowiedziała:

Nie spodobało mi się to, a w spotkaniu nie było nic, co by mnie podekscytowało lub sprawiło, że pomyślałabym: "Och, muszę to zrobić". Po prostu nie… Nic nie kliknęło. Nic dobrego nie poczułam. I myślę, że wtedy byłam i wciąż jestem autentyczna dbając o własne dobro. To znaczy, to nie jest dobre. JEŚLI nie jestem pod wrażeniem to się o tym przekonasz, ale może czasem nie powinieneś tego wiedzieć. I myślę, że może nawet go lekko uraziłam.

Aktorka dodała, że ta decyzja mogła spowodować spalenie kilku mostów za sobą, ale nie przeszkadzało jej to. Uznała, że nie każdy musi chcieć z nią pracować, co było dla niej w porządku. Poza tym w tamtym czasie grała w Zagubionych, więc czuła się świetnie.

Choć Lilly w innym wywiadzie przyznawała, że jako dziewczynka uwielbiała Wonder Woman to rola trafiła po latach do Gal Gadot. W 2017 roku Wonder Woman trafiła do kin. Za reżyserię odpowiada Patty Jenkins, a za scenariusz Allan Heinberg.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - zdjęcia

Ant-Man i Osa: Kwantomania