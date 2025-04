Krytycy zgodni - 2. sezon Andora to arcydzieło. Nie było i nie będzie nic lepszego w Star Wars

fot. materiały prasowe

Już niebawem, bo 23 kwietnia 2025 roku, na Disney+ ukaże się 2. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Pierwsza seria jest najlepiej ocenianym aktorskim serialem ze świata, który stworzył George Lucas. Czy udało się utrzymać wysoki poziom? Koniecznie sprawdźcie też przedpremierową recenzję Adama Siennicy z naEKRANIE.pl.

Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2 - recenzja

Fani Gwiezdnych Wojen mogą odetchnąć z ulgą. Pierwsze recenzje krytyków w serwisie Rotten Tomatoes wskazują, że nowy sezon Andora stoi na równie wysokim, a może i wyższym poziomie od poprzedniej serii. W chwili pisania tego tekstu Andor otrzymał 98% pozytywnych opinii na podstawie 58 recenzji. Tylko jedna z nich jest "zgniła". Średnia ocena wynosi na ten moment 9.2/10, co oznacza, że nowa produkcja Disney+ to istne arcydzieło.

Andor: sezon 2 - recenzje krytyków

2. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor to najlepsze, co spotkało współczesne Star Wars. Krytycy nie mają co do tego najmniejszych wątpliwości. Tony Gilroy powraca do korzeni i zamysłu George'a Lucasa, dla którego cała historia o wojnie z Imperium była alegorią dla wojny w Wietnamie. To bez dwóch zdań najlepsza produkcja ze świata Gwiezdnych Wojen, która pomimo większego budżetu jest nadal równie przyziemna, co poprzednio. Przy tym jest to rozwinięcie pomysłów z 1. sezonu, a całość ma ten sam klimat.

Andor czerpie wyraźne inspiracje z wielu historycznych rewolucji i wnikliwie przygląda się zjawisku ich formowania i rozwoju. Jest głębokim komentarzem społecznym i politycznym na temat faszyzmu i jego wpływu na funkcjonowanie jednostek w społeczeństwie, ale i całych społeczności. To wyjątkowa opowieść, która porywa i trzyma w napięciu jak nic innego, co pojawiło się do tej pory w tym świecie. Mimo nieustannego napięcia, mrocznych momentów i szokujących motywów wywołujących skrajne emocje, jest to przy tym ciągle historia o nadziei.

Serial Disney+ nie tylko pogłębia kontekst stojący za Łotrem 1., ale całą Oryginalną Trylogią, która jakimś cudem staje się dzięki temu jeszcze lepsza. To prawdziwe arcydzieło pod każdym względem, które będzie trudno przebić. Z obsady wiele komplementów zbiera: Diego Luna, Kyle Soller, Denise Gough, Genevieve O’Reilly oraz Adria Arjona.

To nowy, złoty standard dla Gwiezdnych Wojen, ale i przykład prestiżowej telewizji. To nie tylko znakomity serial o Star Wars, ale genialna produkcja ogółem, z której każdy może czerpać inspiracje. To głębokie. pięknie wyglądające dzieło, które ma coś mądrego do powiedzenia, oferuje wiele emocjonalnych momentów, trzyma w napięciu i porywa złożonością postaci. Jest nawet lepiej niż w 1. sezonie, który dopiero budował podwaliny pod niesamowity spektakl, który fanom oferuje Tony Gilroy przy okazji nowej serii.

Autor jedynej negatywnej recenzji twierdzi jedynie, że 2. sezon nie dorównał pierwszemu pod względem intensywności. Jest to jednak wyłącznie kropla goryczy w oceanie zachwytów krytyków, którzy jednym głosem wieszczą - 2. sezon Andora to najlepsze, co spotkało Gwiezdne Wojny.

