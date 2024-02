The Acolyte - kiedy serial Star Wars? Jest potencjalny okres premiery

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak twierdzi portal Collider, którego źródła nie raz się sprawdzały, The Acolyte będzie mieć premierę latem 2024 roku. Oznacza to, że obejrzymy go w okresie od 20 czerwca do 22 września. Żadnych dodatkowych szczegółów o potencjalnym starcie promocji nie poznali.

The Acolyte - o czym jest serial?

Ten tytuł wzbudza duże zainteresowanie, bo kompletnie odcina się od Gwiezdnej Sagi i całego zamieszania z Imperium. Historia rozgrywa się jakieś 100 lat przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Osadzona jest ona w okolicach końca ery galaktycznej zwanej Wielką Republiką.

Według różnych przecieków wiemy, że w centrum są siostry bliźniaczki. Jedna została wychowana przez Jedi, druga została wychowana przez Sithów na zabójczynię, czyli tytułowa akolitka. Ta perspektywa tych zazwyczaj złych ma tutaj odgrywać pierwszoplanową rolę, a Jedi nie będą takimi perfekcyjnymi baśniowymi rycerzami, jak zawsze myśleliśmy.

W obsadzie są Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Joonas Suotamo (jako Wookiee Jedi), Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Charlie Barnett, Dafne Keen i Carrie-Anne Moss. Za sterami stoi Leslye Headland, znana z hitu Russian Doll.