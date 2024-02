Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów- dlaczego Obi Wan zostawił Anakina na Mustafar? Producent zdradza prawdę

Disney

Chociaż Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów zadebiutowało w 2005 roku, tak film nadal żyje w świadomości fanów do dziś. Liczne kreatywne przeróbki są tego przykładem, jak na przykład dzieło jednego z użytkowników, który postanowił przenieść wydarzenia z finałowego pojedynku z Zemsty Sithów do animacji w stylu Wojen klonów. Od lat fani zastanawiali się również nad zachowaniem Obi Wana (Ewan McGregor) w tamtej sytuacji z Anakinem (Hayden Christensen) na planecie Mustafar. Chodzi o moment, w którym jego padawan dogorywa w płomieniach, a mistrz po prostu odchodzi i zostawia go samego. Wielu fanom nie podobało się takie rozwiązanie, ponieważ doprowadziło do zniszczenia żyć wielu ludzi i pogrążenia odległej galaktyki w brutalności Imperium. Po wielu latach prawda została ujawniona, a dokonał tego producent tamtego filmu, Rick McCallum.

Obi Wan nie wierzył, że Anakin wyjdzie z tego cało - był pewien, że ten umrze. Anakin przeżył wyłącznie dzięki Palpatine'owi, który przybył na miejsce i użył wszystkich możliwych środków, aby utrzymać go przy życiu, jednocześnie zmieniając go w tego dziwaka.

Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów - o czym?

Wielka bitwa nad Coruscant, krwawa rozprawa z zakonem Jedi, straszliwy pojedynek mistrza i ucznia, oto znaki upadku dobra i triumfu zła, którego uosobieniem są Sithowie dążący do władzy absolutnej nad galaktyką. Wielki Kanclerz Palpatine ogłasza się Imperatorem. Uwodzi samego Wybrańca, Anakina Skywalkera, obiecując mu niewyobrażalną potęgę. Czy młody Jedi w imię wyższej racji wyrzeknie się egoizmu? Czy miłość pokona nienawiść i strach? Czy w ogniu galaktycznego konfliktu narodzi się bohater Republiki, czy nowy Lord Sithów: Darth Vader...

