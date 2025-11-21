fot. Lucasfilm

Kanoniczna książka Masters of Evil osadzona na kilka lat po zakończeniu Zemsty Sithów zdradza coraz więcej ciekawych szczegółów na temat Dartha Vadera. To w niej uzyskał nowy przydomek, o którym już wcześniej informowaliśmy. Można się z niej również dowiedzieć, co w pełni pchnęło Anakina Skywalkera na Ciemną Stronę Mocy. Nie zgadniecie, kto się do tego przyczynił.

Po Zemście Sithów Darth Vader nadal miał w sobie cząstkę Anakina Skywalkera, która była zdeterminowana, aby poznać sekret oszukania śmierci i przywrócenia do życia swojej ukochanej, Padme. Imperator Palpatine w tym celu wysłał go na misję odnalezienia Świątyni Diso na planecie o tej samej nazwie. Imperator zlecił Vaderowi odnalezienie szamana zajmującego się wskrzeszaniem zmarłych, co podsyciło nadzieję byłego Jedi. Na miejscu dowiedział się o mocy, którą skrywa świątynia i na własną rękę postanowił to zbadać wbrew zadaniu Palpatine'a.

W Świątyni Diso Vader wkroczył do innego wymiaru Mocy, w którym odnalazł manifestację Padme. To ona go przekonała, że aby uzyskać to, co chciał, czyli władzę nad śmiercią, musi w pełni przejść na Ciemną Stronę Mocy i zapomnieć o przeszłości Anakina Skywalkera, a w tym i o niej. Scena ta była bardzo podobna do tej, w której Kylo Ren przekonywał Rey do porzucenia przeszłości i skupienia na teraźniejszości u jego boku. Następnie Vader wbił w Padme miecz świetlny i w ten symboliczny sposób pożegnał się z przeszłością i w pełni przeszedł na Ciemną Stronę Mocy. Potwierdziło to zdanie: "Anakin Skywalker nie żyje. Jest już tylko Vader".

Wszystko to było zaplanowane przez Palpatine'a, który potrzebował Vadera w pełni skupionego na pogłębianiu swojego potencjału, a nie rozpamiętywaniu dawnego, utraconego życia i ukochanej.

