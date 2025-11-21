"Anakin Skywalker nie żyje. Jest już tylko Vader". To ONA przekonała go do porzucenia przeszłości
Kanoniczna książka Masters of Evil zdradziła kolejny ważny szczegół na temat życia Dartha Vadera. Kto tak naprawdę przekonał go do pełnego przejścia na Ciemną Stronę Mocy i zapomnienia o przeszłości? Nie zgadniecie.
Kanoniczna książka Masters of Evil osadzona na kilka lat po zakończeniu Zemsty Sithów zdradza coraz więcej ciekawych szczegółów na temat Dartha Vadera. To w niej uzyskał nowy przydomek, o którym już wcześniej informowaliśmy. Można się z niej również dowiedzieć, co w pełni pchnęło Anakina Skywalkera na Ciemną Stronę Mocy. Nie zgadniecie, kto się do tego przyczynił.
Po Zemście Sithów Darth Vader nadal miał w sobie cząstkę Anakina Skywalkera, która była zdeterminowana, aby poznać sekret oszukania śmierci i przywrócenia do życia swojej ukochanej, Padme. Imperator Palpatine w tym celu wysłał go na misję odnalezienia Świątyni Diso na planecie o tej samej nazwie. Imperator zlecił Vaderowi odnalezienie szamana zajmującego się wskrzeszaniem zmarłych, co podsyciło nadzieję byłego Jedi. Na miejscu dowiedział się o mocy, którą skrywa świątynia i na własną rękę postanowił to zbadać wbrew zadaniu Palpatine'a.
W Świątyni Diso Vader wkroczył do innego wymiaru Mocy, w którym odnalazł manifestację Padme. To ona go przekonała, że aby uzyskać to, co chciał, czyli władzę nad śmiercią, musi w pełni przejść na Ciemną Stronę Mocy i zapomnieć o przeszłości Anakina Skywalkera, a w tym i o niej. Scena ta była bardzo podobna do tej, w której Kylo Ren przekonywał Rey do porzucenia przeszłości i skupienia na teraźniejszości u jego boku. Następnie Vader wbił w Padme miecz świetlny i w ten symboliczny sposób pożegnał się z przeszłością i w pełni przeszedł na Ciemną Stronę Mocy. Potwierdziło to zdanie: "Anakin Skywalker nie żyje. Jest już tylko Vader".
Wszystko to było zaplanowane przez Palpatine'a, który potrzebował Vadera w pełni skupionego na pogłębianiu swojego potencjału, a nie rozpamiętywaniu dawnego, utraconego życia i ukochanej.
