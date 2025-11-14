Darth Vader ma nowy tytuł. Pasuje do kanonu Gwiezdnych Wojen?
Nowa kanoniczna książka z uniwersum Gwiezdnych Wojen nadała Darthowi Vaderowi tytuł, którego przedtem nie miał. Czy pasuje on do kanonu?
Anakin Skywalker i Darth Vader byli znani pod różnymi tytułami i przydomkami. Nowa książka zatytułowana Master of Evil autorstwa Adama Christophera zdradziła kolejny z nich. Akcja tej powieści dzieje się jakiś czas po wydarzeniach z Zemsty Sithów. Darth Vader funkcjonuje już w swoim cybernetycznym stroju i staje twarzą w twarz z wizjami Mocy, w których widzi samego siebie w osobie Dartha Vadera walczącego z wcieleniem Jasnej Strony Mocy, Anakinem Skywalkerem. To wtedy usłyszał swój nowy tytuł, który brzmiał:
Złoczyńca Man of Tomorrow oficjalnie wybrany. Tej postaci w filmach jeszcze nie było
To tytuł, który z wielu powodów świetnie pasuje do Vadera. Po pierwsze - siał on zniszczenie w galaktyce przez wiele lat, począwszy od Świątyni Jedi na Coruscant, co widzieliśmy w filmie. Jego działania doprowadziły do Rozkazu 66 i Czystki Jedi, czyli niepowetowanych strat w ludziach i nie tylko. "Unmaker" może być też celowym odwróceniem tego, iż jest on twórcą C-3PO, który potem pomagał Luke'owi Skywalkerowi. Anakin Skywalker to Wybraniec i Twórca, z kolei Darth Vader to Niszczyciel. Obaj stanowią z kolei ucieleśnienie idealnego balansu w Mocy.
Ranking najpotężniejszych Sithów w Gwiezdnych Wojnach
Źródło: comicbook.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Wybryk
12
lis
Camper
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1993, kończy 32 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1972, kończy 53 lat