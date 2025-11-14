placeholder
Darth Vader ma nowy tytuł. Pasuje do kanonu Gwiezdnych Wojen?

Nowa kanoniczna książka z uniwersum Gwiezdnych Wojen nadała Darthowi Vaderowi tytuł, którego przedtem nie miał. Czy pasuje on do kanonu?
Wiktor Stochmal
Tagi:  gwiezdne wojny 
Darth Vader
21. Darth Vader fot. materiały promocyjne
Anakin Skywalker i Darth Vader byli znani pod różnymi tytułami i przydomkami. Nowa książka zatytułowana Master of Evil autorstwa Adama Christophera zdradziła kolejny z nich. Akcja tej powieści dzieje się jakiś czas po wydarzeniach z Zemsty Sithów. Darth Vader funkcjonuje już w swoim cybernetycznym stroju i staje twarzą w twarz z wizjami Mocy, w których widzi samego siebie w osobie Dartha Vadera walczącego z wcieleniem Jasnej Strony Mocy, Anakinem Skywalkerem. To wtedy usłyszał swój nowy tytuł, który brzmiał:

Ciemna Strona Mocy jest ścieżką do prawdy. Ta prawda żyje w tobie, Lordzie Vader. To twoje przeznaczenie. Darth Vader, mistrz zła. Darth Vader, wielki niszczyciel [w oryginale tytuł brzmiał: Darth Vader, the Unmaker].

Złoczyńca Man of Tomorrow oficjalnie wybrany. Tej postaci w filmach jeszcze nie było

To tytuł, który z wielu powodów świetnie pasuje do Vadera. Po pierwsze - siał on zniszczenie w galaktyce przez wiele lat, począwszy od Świątyni Jedi na Coruscant, co widzieliśmy w filmie. Jego działania doprowadziły do Rozkazu 66 i Czystki Jedi, czyli niepowetowanych strat w ludziach i nie tylko. "Unmaker" może być też celowym odwróceniem tego, iż jest on twórcą C-3PO, który potem pomagał Luke'owi Skywalkerowi. Anakin Skywalker to Wybraniec i Twórca, z kolei Darth Vader to Niszczyciel. Obaj stanowią z kolei ucieleśnienie idealnego balansu w Mocy.

Ranking najpotężniejszych Sithów w Gwiezdnych Wojnach

Źródło: comicbook.com

Tagi:  gwiezdne wojny 
Darth Vader
