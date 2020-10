Gwiezdne Wojny dokonały rewolucji? Batman kolejnym filmem wykorzystującym nową technologię

fot. Lucasfilm

Gdy The Mandalorian miał premierę pod koniec 2019 roku, nikt nie sądził, że nowatorska technologia opracowana na potrzeby serialu ze świata Gwiezdnych Wojen stanie się tak ważna w dobie pandemii koronawirusa. Batman to kolejna wielka produkcja, która ma ją wykorzystać.

Czemu ta technologia jest rewolucyjna? Przeczytacie o tym w analizie Emila Borzechowskiego.

Informację zdradził Rob Bredow z ILM w rozmowie z The Hollywood Reporter. Ekipa Batmana ma zamiar wykorzystać tę technologią do określonych scen. Te specjalne ekrany mają zamiar połączyć z prawdziwą scenografią, więc jest to ciut inne wykorzystanie niż do tej pory.

Nie jest to też zaskoczenie, ponieważ operatorem Batmana jest Greg Fraser, który pracował przy The Mandalorian i pomógł w opracowaniu tej technologii. Swego czasu w wywiadzie dla Collidera mówił, że w przyszłości każdy film będzie z niej korzystać.

Zobacz także:

Niedawno informowaliśmy też, że zostanie ona wykorzystana w Australii przy Thor: Love and Thunder w reżyserii Taikiego Waititiego oraz w serialu o Obi-Wanie Kenobim.

Batman - premiera w 2022 roku.