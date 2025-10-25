Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Gwiezdne Wojny - coraz większe kontrowersje wokół filmu o Kylo Renie. Reżyser dolewa oliwy do ognia!

Steven Soderbergh, reżyser filmu Polowanie na Bena Solo, za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawnił nowe informacje o projekcie, który Disney skasował, choć Lucasfilm chciał go zrealizować. Atmosfera się podgrzała, a fani są coraz bardziej niezadowoleni.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
gwiezdne wojny
13. Kylo Ren Lucasfilm/materiały prasowe
Reklama

Bobowi Igerowi i Alanowi Bergmanowi z Disneya udała się rzecz niebywała: pierwszy raz od dekady fani Gwiezdnych Wojen są zjednoczeni przeciwko temu, co zrobił Disney. Dotyczy to filmu The Hunt for Ben Solo, który Steven Soderbergh (wybitny reżyser, między innymi serii Ocean’s) oraz Adam Driver realizowali wspólnie ze scenarzystą Scottem Z. Burnsem. Gdy 20 października aktor zdradził sekret, burza w sieci pojawiła się momentalnie. Media społecznościowe Disneya są zalewane komentarzami, a niedawno - jak informowaliśmy - samolot z informacją o uratowaniu tego filmu przeleciał nieopodal siedziby Disneya. Teraz Steven Soderbergh dodał kolejne informacje, które podgrzewają atmosferę.

Gwiezdne wojny - Kylo Ren powróci?

Proces tworzenia filmów i seriali ze świata Star Wars wygląda tak: najpierw pomysł jest przedstawiany osobom z Lucasfilmu. Gdy te się na niego zgadzają, jest on prezentowany osobom decyzyjnym Disneya, które są właścicielami studia oraz mają decydujący głos. W tym przypadku tak właśnie było - to osoby z Disneya powiedziały „nie”, bo nie rozumiały, jak Kylo Ren przeżył wydarzenia z Skywalker. Odrodzenie. Według Soderbergha jego projekt The Hunt for Ben Solo był pierwszym przypadkiem w historii, w którym Disney powiedział „nie”. Tak napisał na mediach społecznościowych:

nullfot. world of reel - zrzut ekranu

Okazuje się, że Scott Z. Burns napisał cały, gotowy i dopracowany scenariusz projektu. Nie był więc na etapie zarysu fabuły, jak większość filmów i seriali. Osoby decyzyjne miały wszystko czarno na białym. Lucasfilm zapłacił mu trzy miliony dolarów za pracę nad tekstem, który przeszedł wszystkie etapy poprawek i uwag. W raporcie The Playlist czytamy, że Kathleen Kennedy, szefowa Lucasfilmu, i inni z tej ekipy byli nim zachwyceni.

Z ich doniesień jednak dowiadujemy się, że Lucasfilm twierdził, iż wyjaśnienie, jak Kylo Ren przeżył, było logiczne i jasne. Dlatego źródła portalu twierdzą, że decyzja Disneya o powiedzeniu „nie” miała podłoże polityczne i branżowe - tym ruchem Bob Iger chciał w jakiś sposób zrobić miejsce dla Alana Bergmana jako swojego następcy i wzmocnić jego pozycję. Jednak kontrowersje i burza w sieci po ogłoszeniu wywołały efekt odwrotny od zamierzonego, bo teraz pozycja Alana Bergmana w walce o tę posadę znacząco się osłabiła.

Czytamy, że poza Burnsem nikt nie otrzymał wynagrodzenia, więc Adam Driver i Steven Soderbergh pracowali nad tym projektem przez prawie dwa lata za darmo.

Co ciekawe, w styczniu 2025 roku Soderbergh tradycyjnie opublikował listę rzeczy, które oglądał w 2024 roku. Wszyscy byli zdziwieni, że było tam wiele projektów z Gwiezdnych wojen – od filmów po serial Andor. Spekulowano, że mogło chodzić o tajemniczy projekt, i to okazało się prawdą.

Wiele osób sądzi, że to, co się teraz wydarzyło, oraz presja ze strony fanów mogą skłonić Disneya do zmiany decyzji. Na ten moment jednak wewnątrz Lucasfilmu projekt jest uznawany za martwy. Wszystko jednak może się zmienić, a widać, że wściekli fani to wytrwały przeciwnik, którego Disney się nie spodziewał.

Na razie nie ma żadnych przecieków o tym, co na temat kontrowersji myślą osoby z Disneya, więc nie wiadomo, czy zmiana decyzji jest rozważana.

Źródło: worldofreel.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
gwiezdne wojny
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Hawkeye (Clint Barton) – arcymistrz łucznictwa i były cyrkowiec, który posiada niezwykłe zdolności celowania i walki.
-

Czy Jeremy Renner zagra w Avengers: Doomsday? Padła jednoznaczna odpowiedź

2 Johnny Memonic
-

Jesteście fanami Matrixa? Te filmy science fiction są dla Was!

3 Goonies - LEGO Ideas
-

Kultowy film w wersji LEGO! Zestaw z Goonies oficjalnie zapowiedziany - mamy zdjęcia

4 Hollywood Arts
-

Spin-off Victorious pojawi się na... Netflixie! Znamy fabułę i resztę obsady

5 Counter-Strike 2
-

Czy to koniec handlowania skinami? Krach rynku skórek w Counter-Strike 2

6 Fantastyczna Czwórka - Galactus
-

Fantastyczna Czwórka w Disney+. Wiemy, kiedy premiera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e04

My Hero Academia

s21e14

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s21e13

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e210

Anderson Cooper 360

s23e31

Real Time with Bill Maher

s2025e42

Firing Line with Margaret Hoover

s02e04

s01e03
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mehcad Brooks
Mehcad Brooks

ur. 1980, kończy 45 lat

Conchita Campbell
Conchita Campbell

ur. 1995, kończy 30 lat

Mariana Klaveno
Mariana Klaveno

ur. 1979, kończy 46 lat

Katy Perry
Katy Perry

ur. 1984, kończy 41 lat

Leslie Grossman
Leslie Grossman

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV