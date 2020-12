Obi-Wan Kenobi - Hayden Christensen jako Darth Vader na fanowskim plakacie

fot. materiały prasowe

Hayden Christensen wcielał się w rolę Anakina Skywalkera w trylogii prequelów Gwiezdnych wojen. Tymczasem niedawno poinformowaliśmy Was o tym, że aktor powróci do roli Anakina/Lorda Vadera w serialu Obi-Wan Kenobi - nadchodzącej produkcji Disney+. To, że już wkrótce będziemy mogli zobaczyć Haydena Christensena wcielającego się w bohatera znajdującego się już całkowicie po ciemnej stronie mocy, poruszyło wyobraźnie fanów. W internecie pojawiły się bowiem liczne grafiki ukazujące aktora jako Vadera. Kilka z nich ukazało się również na instagramie artysty BossLogic. Rewelacyjny plakat wrzucony na profil artysty świetnie uchwycił zwrot bohatera Gwiezdnych wojen ku ciemności.

Zobaczcie sami:

Na instagramowy profil artysty trafiła także alternatywna wersja drugiego plakatu, na której pojawił się również Obi-Wan Kenobi:

Jak Wam się podoba Hayden Christensen po ciemnej stronie Mocy?