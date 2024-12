Gwiezdne Wojny - dlaczego film Jamesa Mangolda jest tak daleko w przeszłości? Reżyser podaje powód

fot. materiały prasowe

Jakiś czas temu zapowiedziano, że James Mangold, dwukrotnie nominowany do Oscara reżyser odpowiedzialny za takie produkcje, jak Logan: Wolverine czy Le Mans '66 stworzy nowy film w świecie Gwiezdnych Wojen, który opowie o początkach Mocy oraz Jedi. Wedle doniesień akcja nowej produkcji ma się dziać na 25 000 lat przed wydarzeniami, które przedstawiła Gwiezdna Saga.

Mangold porozmawiał z Inverse, aby promować swój nadchodzący film Kompletnie nieznany. Wspomniał jednak kilkoma słowami o produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen. Co go przekonało?

Przedstawiłem swój pomysł Lucasfilmowi, ponieważ uznałem, że jest to część galaktyki w takim okresie, gdzie jest oczywiście jakiś lore i łączylibyśmy wydarzenia z naszego filmu z tym, co stało się 25 000 lat później, ale mielibyśmy też dużo swobody i wolności. Takie rozwiązanie oferuje wolność artystyczną do namalowania historii z tego świata na nowym płótnie.

Star Wars - o czym film Mangolda?

Zgodnie z zapowiedziami Mangolda oraz samej Kathleen Kennedy z Lucasfilmu historia rozgrywa się 25 000 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi i ma opowiedzieć o genezie Jedi. To tutaj mamy dowiedzieć się, jak odkryto Moc w galaktyce i jak zaczęto jej używać. Reżyser porównuje swoje widowisko do epickich filmów o tematyce religijnej z lat 50. XX wieku w stylu Dziesięcioro przykazań czy Ben Hur, które z rozmachem opowiadały swoje historie.

Potencjalna data premiery nie jest znana.

