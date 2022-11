Gwiezdne Wojny - za kulisami konfliktów było mnóstwo. Szefowa Lucasfilmu i jej zwolnienia

Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy - Michael Arndt był pierwszym scenarzystą filmu. Znamy go z perfekcyjnej produkcji "Toy Story 3". Po wielu miesiącach prac został zwolniony. Reżyser J.J. Abrams stworzył scenariusz z Lawrencem Kasdanem. Pierwszy pomysł na film był całkowicie inny niż to, co zobaczyliśmy w kinie. Wykorzystano jedynie kilka oryginalnych motywów.