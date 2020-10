Gwiezdne Wojny - książka potwierdza u Rey wrodzoną zdolność Jedi

lucasfilm

Najnowsza książka z uniwersum Gwiezdnych Wojen zatytułowana The Star Wars Book: Expand Your Knowledge Of A Galaxy Far, Far Away potwierdza, że Rey jest posiadaczką bardzo rzadkiej mocy. Jest to wrodzona zdolność zwana Psychometrią, dzięki której jej użytkownik może poznawać historię przedmiotu bądź miejsca, uprzednio nic o nich nie wiedząc.

Po raz pierwszy widzowie mogli zobaczyć to w filmie Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, gdzie Rey (Daisy Ridley) chwyta po miecz świetlny Luke'a Skywalkera. Nagle otaczają ją wizje z przeszłości, które dotyczą oczywiście posiadacza dotkniętego przedmiotu. Wcześniej fani spekulowali o takiej umiejętności Rey, ale nigdzie nie było oficjalnego potwierdzenia. Nowa książka właśnie to czyni.

Niektóre zdolności Jedi wymagają lat treningu, instynktownego nabywania zdolności lub bardzo silnego połączenia z Mocą, aby uzyskać do nich dostęp. Niewielka liczba użytkowników Mocy, w tym Rey i Cal Kestis, posiada rzadką zdolność psychometrii, która pozwala im na poznawanie ludzi lub wydarzeń, dotykając obiektu z nimi związanego.

Wygląda jednak na to, że w przypadku Rey nie jest to tylko moc psychometrii. Bohaterka dotykając miecz widziała też wydarzenia, gdzie sam przedmiot nie był obecny. Fani mają na to różne teorie, jedna z nich dotyczy tego, że wrodzona moc Rey została obudzona, gdy dotknęła miecza świetlnego, który był związany zarówno z Anakinem Skywalkerem, jak i jego synem Luke'em. Wtedy miało to doprowadzić do rozszerzenia wizji poza jej własne możliwości.