„To nowa mitologia” – słynny reżyser o Gwiezdnych wojnach. Reżyser nie lekceważy franczyzy

Źródło: materiały prasowe

Werner Herzog to uznany reżyser ponad 60 filmów fabularnych i dokumentalnych, ale również aktor, który miał okazję wystąpić w Gwiezdnych wojnach. Herzog wcielił się w tajemniczego klienta w pierwszym sezonie The Mandalorian, który pragnął zdobyć Grogu. Angaż do serialu zaproponował mu Jon Favreau, który był poruszony twórczością Herzoga.

Reżyser wspomina, że twórca The Mandalorian chciał, aby jeden z jego ulubionych reżyserów był bardziej rozpoznawalny przez widzów.

Jon Favreau był głęboko poruszony moimi filmami. Kiedyś jego celem było, aby jak najwięcej osób poznało twarz człowieka, który nakręcił wszystkie te filmy, które mu się podobają.

Werner Herzog przyrównuje Gwiezdne wojny do mitologii

Następnie Werner Herzog przyznał, że nikt nie powinien lekceważyć Gwiezdnych wojen, gdyż to współczesny odpowiednik mitologii.

Nie powinniśmy lekceważyć Gwiezdnych wojen. To nowe mitologie i sposób postrzegania naszej roli we wszechświecie.

Herzog nie miał jak na razie kolejnej okazji do wystąpienia w Gwiezdnych wojnach. Reżyser zajęty jest promowaniem swojego nowego filmu dokumentalnego, Scena myśli, który prezentowany jest na różnych światowych festiwalach filmowych.