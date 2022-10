Gwiezdne Wojny - twórca serialu Watchmen robi film. Pierwsze informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, opierając się na kilku swoich niezależnych źródłach, coś w końcu ruszyło się w Lucasfilmie w kontekście nowych kinowych Gwiezdnych Wojen. Według nich Damon Lindelof (Zagubieni, Watchmen) współtworzy scenariusz do filmu, ale nie wiadomo, z kim ten tekst pisze. Źródła donoszą, że te prace wciąż jeszcze trwają, więc jest to raczej wczesny etap i nie wiadomo, kiedy prawdopodobny film mógłby powstać.

Do tego zatrudniono też reżyserskę, którą została Sharmeen Obaid-Chinoy, znana z Ms. Marvel. Czytamy, że została ona wybrana na tym etapie, aby mogła współpracować ze scenarzystami nad historią i dodać coś od siebie, dopełniając wspólną wizje.

Nie wiadomo, o czym ten film ma opowiadać, bo według dziennikarzy jest to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic w Hollywood. Nie wiemy też, kiedy ten film mógłby trafić na ekrany.

Gwiezdne Wojny - jakie filmy w planach?

Jest to więc kolejny z kilku projektów, nad którymi Lucasfilm jednocześnie pracuje. Rian Johnson wciąż planuje swoją trylogię, a Taika Waititi ma również w toku film na etapie scenariusza. Do tego doliczamy Star Wars: Rogue Squadron, którego status jest na razie nieznany oraz projekt produkowany przez Kevina Feige. Lucasfilm chce zrobić to dobrze, co według spekulacji ma oznaczać, że wyciągnęli wnioski z błędów trylogii sequeli.