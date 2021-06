Gwiezdne Wojny - postać z filmu Han Solo w komiksie. Nieoczekiwany powrót

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

W komiksie Star Wars: War of the Bounty Hunters #1, który rozgrywa się pomiędzy superprodukcjami Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje, a Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi, doszło do powrotu postaci z filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Jak czytamy i widzimy na kartach komiksu, Qi'ra grana na ekranie przez Emilię Clarke nadal ma się dobrze, jako szefowa organizacji przestępczej Karmazynowy Świt.

Historia rozgrywa się więc po tym, jak Han Solo został zamrożony w karbonicie. Boba Fett jest w drodze na Tatooine, by oddać go Jabbie, ale po drodze natrafia na problemy. Wszyscy wiemy, że Han w tym momencie jest wartościowym kąskiem, więc... został skradziony Bobie. Komiks zdradził, że odpowiada za to Karmazynowy Świt, a kradzież zorganizowała szefowa organizacji, Qi'ra. Jest to pierwsze "spotkanie" Qi'ry z Solo od wydarzeń z kinowej superprodukcji. Co ciekawe, ten komiks jest powrotem Karmazynowego Świtu do gry w przestępczym świecie. Nie wiadomo. co się działo z Qi'rą i organizacją przez te lata. Być może działali w ukryciu zwiększając swoje wpływy.

star wars: war of the bounty hunters #1

Do tego doszło do zamieszania, bo gdy Boba Fett próbuje odzyskać Solo, okazuje się, że wyznaczona jest nagroda za słynnego łowcę. Oznacza to, że wielu zabójców galaktyki chce jego głowy. Fett odkrywa, że to Jabba wyznaczył sowitą zapłatę, więc udał się do pałacu wyjaśnić sprawę, ale mógł rozmawiać tylko z Bibem Fortuną. Hutt obecnie załatwia sprawy u rodziny.

Spekulacje rozgorzały w sieci, bo nagłe i tajemniczy powrót Qi'ry może nie być przypadkowy. Wielu ma nadzieję, że to zapowiedź jej pojawienia się w którejś produkcji aktorskiej. Sama Emilia Clarke skomentowała to wydarzenie w rozmowie z comicbook.com.

- To wiele dla mnie znaczy. Znam jej przeszłość i całą jej historie. Może film nie mógł tego pokazać. Dla mnie to był zaszczyt móc być częścią tego uniwersum jako aktorka. Widzieć, jak ta postać została wykorzystana w tej genezie z filmu... Nie oczekiwałam, że to tak bardzo mnie poruszy.