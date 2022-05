Gwiezdne Wojny - trylogia prequeli dla 12-latków? Christensen i McGregor wspominają filmy Lucasa

Lucasfilm/materiały prasowe

George Lucas wracając po latach z trylogią prequeli podzielił fandom Gwiezdnych Wojen. Mroczne Widmo (1999), Atak Klonów (2002) i Zemsta Sithów (2005) odniosły komercyjny sukces, ale daleko było od zachwytów stroną artystyczną. Wielu uważało, że Lucas zrobił filmy dla 12-latków i argumentowano to chociażby melodramatycznym tonem i tym, jak prezentowały się dialogi.

Hayden Christensen, który w dwóch filmach z trylogii wcielił się w Anakina Skywalkera broni jednak prequeli George'a Lucasa.

George Lucas stworzył wyjątkowy świat, w którym wszystko jest tak specyficzne, zarówno wygląd postaci, jak i sposób, w jaki mówią, i mam wrażenie, że czasami ludzie o tym zapominają i oczekują, że bohaterowie będą mówić w ten sposób, co my - a nie o to nam chodziło. - mówi aktor w rozmowie z The Guardian. - [George Lucas] Był dla mnie mentorem i był tak łaskawy, że poświęcał mi swój czas. Bardzo zbliżyłem się do jego rodziny, a moja rodzina zbliżyła się do jego.

Z sentymentem o prequelach wypowiada się też Ewan McGregor, który niebawem powróci jako Obi-Wan Kenobi w solowym serialu. Zwraca uwagę, że dopiero po latach zdał sobie sprawę, że pokolenie, dla którego kręcono te filmy, naprawdę je kocha.

Wtedy tego nie odczuwaliśmy. Kiedy filmy się ukazały, krytycy trochę się nad nimi pastwili. Teraz więc naprawdę miło jest czuć takie ciepło w stosunku do nich, to wspaniałe. Wiele dla nas znaczy.

Christensen w innym z wywiadów zdradził też, że jest dużym fanem trylogii sequeli, którą zapoczątkowało Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy z 2015 roku.

Bardzo podobała mi się trylogia sequeli. Bardzo podobało mi się wszystko, co zrobili, i fajnie było wrócić do bycia fanem i oglądać te historie jak wszyscy inni. Po tym, jak doświadczyłem pochwał i krytyki związanych z realizacją prequeli, możliwość usiąść wygodnie i po prostu przyjąć nową erę Gwiezdnych Wojen jako fan, to było naprawdę przyjemne.

Obaj aktorzy powrócą do swoich ról w serialu Obi-Wan Kenobi. Premiera dwóch pierwszych odcinków na Disney+ już 27 maja 2022 roku.