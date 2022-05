Obi-Wan Kenobi - Lucasfilm ostrzegło aktorkę przed rasistowskimi fanami Star Wars

Fot. Materiały prasowe

Moses Ingram, która występuje w serialu Obi-Wan Kenobi, powiedziała że Lucasfilm ostrzegło ją przed wysokim prawdopodobieństwem rasistowskiego odzewu ze strony fanów Star Wars. Podobna sytuacja spotkała także inne gwiazdy franczyzy Gwiezdnych Wojen, takie jak między innymi Kellie Marie Tran, która z tego powodu całkowicie opuściła media społecznościowe w 2018 roku.

Kelly Marie Tran usuwa swojego Instagrama. Powodem ataki za rolę w Ostatnim Jedi

Moses Ingram wciela się w produkcji Disney+ w postać Inkwizytorki i jest zdania, że Obi-Wan Kenobi przyniesie największą różnorodność, jaką widzowie kiedykolwiek widzieli w galaktyce. Aktorka wypowiedziała się w rozmowie z The Independent na temat możliwości rasistowskiej reakcji fanów Star Wars na jej udział w produkcji:

Lucasfilm powiedziało mi, że: "To coś, co niestety prawdopodobnie się wydarzy. Ale jesteśmy tu, by ci pomóc; możesz dać nam znać, kiedy do tego dojdzie."

Moses Ingram dodała, że reżyserka Obi-Wan Kenobiego, Deborah Chow, wprowadziła odpowiednie środki, żeby aktorka czuła się bezpiecznie w pracy podczas produkcji. Artystka przyznała również, że nie problemu z wciśnięciem przycisku zablokowania kogoś.

Obi-Wan Kenobi - premiera 27 maja na Disney+. Czekacie na nowy serial ze świata Star Wars?