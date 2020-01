Gwiezdne Wojny - producenci z Bad Robot o różnorodności w nowej trylogii

Nowa trylogia Gwiezdnych Wojen wzbudziła wiele skrajnych emocji, od tych bardzo euforycznych po kompletne znienawidzenie. Jednak jest coś, co produkcje zrobiły bardzo dobrze. Chodzi o różnorodność, zarówno płciową jak i etniczną postaci, które zobaczyliśmy na ekranie w tych trzech odsłonach. J.J. Abrams i Katie McGrath, reprezentanci firmy Bad Robot, producenci nowej trylogii wypowiedzieli się niedawno na temat tego zabiegu. Otóż okazuje się, że od samego początku myślano, aby stworzyć grupę czworga różnorodnych głównych bohaterów, tak jak to widać w filmie - jedna postać to Latynos, druga londyńczyk pochodzenia Nigeryjskiegio, trzecia postać to biała kobieta, a czwarta, biały mężczyzna.

Producenci powiedzieli również, że wprowadzili w tej trylogii tak zwaną zasadę Bad Robot, w której mowa, że połowa osób przesłuchiwanych do pracy to kobiety, a 40 procent spośród wszystkich wspomnianych osób muszą stanowić te, o innym kolorze skóry niż biała.