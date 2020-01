Gwiezdne Wojny - Project Luminous. Kiedy poznamy szczegóły tajemniczego projektu?

Project Luminous zapowiadany jest od dłuższego czasu, ale wciąż stanowi dla fanów Gwiezdnych Wojen sporą tajemnicę. Spekuluje się, że będzie to wysyp nowych publikacji książkowych i komiksowych, których akcja osadzona będzie po wydarzeniach z Epizodu IX.

Według reportera ABC, Claytona Sandella, Project Luminous i szczegóły z nim związane, zostaną ujawnione 24 lutego. Najprawdopodobniej Project Luminous będzie projektem podobnym do Shadows of the Empire w latach 90., gdzie komiksy i powieści były częścią jednego dużego scenariusza lub większej historii. Nie wiadomo jeszcze, czy nowy zaplanowany projekt wykracza poza książki i komiksy, ale powinniśmy więcej szczegółów dowiedzieć się pod koniec lutego.